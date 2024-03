Américas Kings Leagues: ¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Jornada 3?

La KL Arena volverá a llenarse por la Jornada 3 de la Kings League Américas, la cual empezará este domingo 10 de marzo a las 15:00 horas del centro de México con el duelo entre West Santos FC y Persas FC y terminará a las 20:00 horas con el juego entre Olimpo United y Club de Cuervos.

El actual líder, Peluche Caligari, se enfrentará a una dura prueba contra Galácticos del Caribe, donde cada punto en juego podría alterar la clasificación. Una victoria podría mantener al Peluche Caligari en la cima, pero un tropiezo podría abrirle la puerta a Real Titán, que enfrenta a Raniza FC y busca escalar hasta el primer lugar como único invicto en el torneo.

Uno de los duelos más esperados por los fanáticos cerrará la jornada, enfrentando a Olimpo United de Chicharito Hernández contra Club de Cuervos. Este enfrentamiento entre equipos mexicanos y es considerado uno de los 'Clásicos' que nadie querrá perderse.

Todos los partidos estarán disponibles para ser vistos en vivo a través de las cuentas personales en plataformas de streaming de los presidentes de los equipos, quienes realizarán transmisiones en vivo para acercar la emoción de la liga a los fanáticos del futbol. Además, la competencia contará con su propia transmisión en el canal de Twitch de Kings League Américas.

Calendario de la jornada 3

West Santos vs. Persas FC

Raniza FC vs. Real Titán FC

Muchachos FC vs. Los Aliens

Galácticos del Caribe vs. Peluche Caligari

Los Chamos FC vs. Atlético Parceros

Olimpo United vs. Club de Cuervos

¿Cuándo y dónde ver la Jornada 2 de la Américas Kings League?

Fecha: Domingo 10 de marzo

Horario: 15:00 horas

Transmisión: Twitch: kingsleaguesamericas

YouTube: Kings League Santander

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡SIUUU! TIKTOKER BRASILEÑO SE CONVIERTE EN PADRE Y NOMBRA A SU HIJO CRISTIANO RONALDO