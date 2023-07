Álvaro Morales y su reacción tras el gol de Lionel Messi: 'Que fácil meterle gol al Cruz Azul'

Lionel Messi debutó con el Inter Miami en el juego de Leagues Cup al entrar de cambio en contra de Cruz Azul. El nuevo 10 del equipo estadounidense terminó anotando el gol de la victoria en el minuto 94 con un tiro libre venciendo al arquero de la Máquina.

A pesar del gran debut, el periodista, Álvaro Morales, no pudo ocultar su falta de objetividad con respecto a Messi y terminó demeritando el gol del futbolista argentino en sus redes sociales. De inicio el analista criticó que Messi no iniciara el partido, sin embargo, al final terminó demeritando su gol.

De acuerdo con Álvaro Morales, el gol de Messi no merece el reconocimiento que se le dio especialmente en redes sociales, pues según el analista, el hecho de que Cruz Azul no haya sumado una victoria en la Liga MX, prueba que no es un equipo complicado de vencer

"Que fácil es meterle gol al último de la Liga MX. Así hasta Messi…", fue la reacción posterior al tremendo gol de Messi para estrenarse con todo en Inter Miami. Y, para cerrar, soltó: "El tiro libre de Messi. Ni falta había. En fin. Siguen...".

Que fácil es meterle gol al último de la Liga MX. Así hasta Messi… Jajajajajajajjajaja — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) July 22, 2023

