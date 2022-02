Álvaro Morales atacó a los Pumas: '¿No qué le iban a ganar al América?

Álvaro Morales, reconocido analista de ESPN, comparó al América con los Pumas, y aseguró que los auriazules no tienen la misma exigencia que los azulcremas. Asimismo, dio su postura y declaró que Santiago Solari no debería continuar en Coapa debido a sus malos resultados en los últimos partidos.

"Pues sí: al América se le exige. A pumas, no. Ellos festejan empates", redactó en su cuenta de Twitter.

El conductor de deportes arremetió contra el conjunto que comanda Andrés Lillini: "¿Y los Pumas? ¿Dónde están los Pumas? ¿No que le iban a ganar al América? ¿No que eran favoritos? Insisto lo de Solari, muy mal, no gana, no va con el objetivo, no se impone a un equipo que históricamente es inferior".

Pues sí: al América se le exige. A pumas, no. Ellos festejan empates. https://t.co/W05vdI1NQt — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) February 27, 2022

"En cuestión de títulos, atracción mediática, cantidad de aficionados, títulos internacionales, entre otras cosas, es inferior. Mal lo de Solari, pero les vuelvo a preguntar: ¿Y Pumas? Una vez más con serios problemas. Sí, no cabe duda, que lo de la Liguilla pasada fue tan sólo un accidente", añadió.

Por otra parte, Álvaro destacó que durante la Liguilla del Torneo Apertura 2021, donde el América quedó eliminado por Pumas en la fase de los Cuartos de Final, tras empatar el juego de ida 0-0 en el Estadio Olímpico Universitario y caer 1-3 en la vuelta disputada en el Estadio Azteca, Solari fue el responsable de que eso sucediera, ya que no realizó los cambios pertinentes, sin embargo, señaló que 'fue un accidente'.

"En cuanto a Solari, si no gana, no sirve de absolutamente nada", declaró Morales.

