All Blacks de Nueva Zelanda levantan un auto de tres toneladas para despejar el camino de su autobús

Los astros de la Copa del Mundo de Rugby de Nueva Zelanda se prepararon para su Semifinal levantando un Land Rover de tres toneladas. Los miembros del equipo All Blacks quedaron registrados en video esta semana mientras movían el vehículo que bloqueaba su camino.

El equipo neozelandés se encuentra actualmente en preparación para enfrentar a Argentina en el Stade de France este viernes por la noche. Sin embargo, sus planes se vieron interrumpidos cuando un Land Rover de 2.400 kg bloqueó el camino de su autobús.

Para resolver el problema, varios jugadores descendieron del autobús para levantar el automóvil y apartarlo. Su increíble hazaña de fuerza fue grabada y compartida en las redes sociales del equipo, mostrando a los jugadores moviendo el vehículo.

El grupo levantó el Land Rover varias veces hasta que el autobús pudo avanzar, siendo recibidos con vítores y regresando a bordo para continuar su viaje.

Nueva Zelanda se enfrenta a Argentina en París este viernes en la primera Semifinal de la Copa del Mundo de Rugby. Los ganadores asegurarán un lugar en la final el 28 de octubre, donde se medirán contra Inglaterra o Sudáfrica.

Nueva Zelanda, ganadora en tres ocasiones, espera llevarse el torneo por cuarta vez, superando a Sudáfrica como el país con más triunfos.

El entrenador en jefe, Ian Foster, minimizó las sugerencias de que su equipo ha estado "fuera del radar" hasta ahora. "No estoy seguro de cuánto pasamos desapercibidos", declaró a los periodistas. "No pasaremos desapercibidos la próxima semana. Toda la atención (en la preparación) estaba en Irlanda, pero no es un lugar en el que queremos estar. Conocemos bien a Argentina. Son duros".

Los All Blacks perdieron su primer partido de la fase de grupos ante la nación anfitriona, Francia, antes de derrotar a Namibia, Italia y Uruguay para avanzar a la siguiente etapa. La victoria del sábado pasado por 28-24 sobre Irlanda aseguró su lugar en las Semifinales.

