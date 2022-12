Alice Pignagnoli, futbolista italiana, expulsada de su equipo por embarazarse

Expulsada por embarazarse. Alice Pignagnoli, jugadora italiana de 34 años, desde octubre anunció a su equipo, el Lucchese, de la Serie C Femenil, que estaba embarazada, pero la reacción del equipo no ha sido para nada la que esperaba la portera.

Es por eso que la futbolista que nació en Emilia Romaña ha revelado que se sintió como un 'juguete viejo', pues el comportamiento del equipo italiano la hizo sentir mal por varios meses por el simple hecho de ser mujer y quedar embarazada.

“Han sido meses difíciles. Estar lejos del campo es, para mí, siempre un duelo en toda regla. Entonces, en contra de mis expectativas, encontrarme con un club hostil como el Lucchese, que me perjudicaba como mujer, madre y deportista, me creó una herida profunda. Me sentía sola, inútil, incapaz, un juguete viejo que había que tirar”, escribió la jugada en su Instagram.

Asimismo, Alice Pignagnoli, recordó cómo fue el trato y las medidas drásticas que tomó el club contra ella después de revelar que estaba esperando un bebe. “El entrenador y las chicas fueron fantásticos, pero el club me dijo que ya no me pagarían a pesar de lo que estaba escrito en el contrato y poco a poco me empezaron a excluir del equipo.

“Primero me pidieron que devolviera el material deportivo a pesar de mi contrato hasta final de temporada, luego que liberara mi lugar para dormir y me echaron del equipo sin decir una palabra. Si realmente era necesario excluirme, y no entiendo por qué, al menos podrían decir algo, ya que juegue dos meses para ellos y cumplí con mi parte”.

Fue ahí donde Alice recordó cómo fue con su primer embarazo y en otro equipo. “Acababa de llegar al Cesena, descubrí que estaba embarazada. El club me trató como un ser humano, me dijeron que para ellos yo era una jugadora importante y que si quería podía quedarme cerca del equipo”.

Finalmente, señaló que el regreso al campo será más complicado. “Estoy trabajando furo para estar lo más en forma posible y volver al campo, aunque será mucho más difícil que la primera vez porque tendrá una niña de tres años y el recién nacido. Estoy disfrutando de mi embarazo, luego veremos si alguien quiere darle una oportunidad a una mamá. Quién sabe si habrá un club que tenga la fuerza para ofrecerme un contrato”.

