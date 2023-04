El dueño del Sporting de Gijòn, Alejandro Irarragorri, habría apostado con un periodista español que se raparía si su equipo desciende esta temporada, ya que el club ibérico es el décimo octavo lugar en la Segunda División de España.

La campaña para el cuadro rojiblanco ha sido complicada y las posibilidades qué hay de perder su lugar en la segunda máxima categoría del fútbol español son amplias.

Según prensa de España, el empresario mexicano habría apostado que, si no desciende su equipo, él raparía al periodista, pero si pasa lo contrario, Irarragorri se dejaría rapar por el reportero.

Alejandro Irarragorri se juega su cabellera con un periodista.

Si el Sporting baja, el Presidente del Sporting será rapado por un periodista.

Con información de AS México, confirmaron que no hubo nada formal en la apuesta, aunque el Sporting de Gijòn tiene que cerrar de manera perfecta la temporada si no quieres caer de categoría. Su próximo encuentro será ante el Granada.

