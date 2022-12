Aguirre recordó el 'infierno' que vivió con la prensa en Sudáfrica 2010: "¡Qué ching... a su madre!"

Javier Aguirre, extimonel de la Selección Mexicana, compartió en 'TUDN' la situación que atravesó previo a quedar eliminado con el Tri de Sudáfrica 2010 por Argentina, el dirigente aseguró que no quería hablar ante la prensa pues "estaba decepcionado" por el negativismo mediático.

"Nosotros llegamos al Mundial (2010) sustituyendo a un técnico (...) arráncamos el Mundial, nos toca Sudáfrica en el sorteo, que era cabeza de serie, y la gente eufórica: 'es Sudáfrica le vamos a ganar', no era fácil, Parreira (Carlos Alberto) estuvo ahí muchos años. Viene Francia, les ganamos (0-2), sumamos cuatro puntos en dos partidos, y viene Uruguay (dirigido por Óscar Washington Tabárez), un Uruguay bastante joven que llegó hasta Semifinales, nos ganaron 0-1, y viene Argentina de Maradona, que Messi, Tevez, Higuaín, equipazo, como si todo lo que hubiera venido antes no sirviera para nada".

El Vasco aseguró que no fue fácil lidiar con los críticos de aquellos tiempos pues no destacaron las actuaciones de México antes las grandes Selecciones, enviando un mensaje desfavorable a la afición.

"Entonces yo estaba irritado, yo decía no nos dan valor, no están poniendo en perspectiva lo que hemos hecho, nos minimizaron, nos vapulearon, digo el entorno, no nos daban ni un crédito ¡no se vale!, habían permeado entre la afición la idea de que no íbamos a ningún lado (los medios), y no me pareció correcto y yo no quería salir a esa rueda de prensa por el pesimismo pre partido".

El exfutbolista y entrador fue cuestionado por Ricardo Peláez sobre qué pensaba cuando salió a enfrentar aquella conferencia de prensa en la que decidió cubrir su rostro con la gorra del Tri.

"Qué chingu... a su madre todos, eso estaba pensando, no quería salir, al final de cuentas salí y ahí está".

En este Mundial de Qatar 2022, México una vez más se ha visto rebasado ante Argentina y ahora deberá disputar su pase a la siguiente ronda contra Arabia Saudita. El panorama no ha cambiando pese a los años, pues el combinado nacional de Gerardo Martino aterrizó en Doha con una actitud negativa por parte de la prensa.

