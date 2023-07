Emmanuel Díaz, el aficionado que recibió herida por un cuchillo, durante el encuentro entre México y Qatar del pasado domingo en el estadio Levi's Stadium de Santa Clara, California, habló sobre la agresión que sufrió.

Díaz explicó al noticiario de "En Punto con Enrique Acevedo" lo que sucedió esa noche en las gradas.

"Me sacó una navaja, se la quise quitar, pero nos caímos los dos al suelo. Al momento no me di cuenta, no sentí nada, pero vi que me salió sangre de la camisa, me eché al agua", señaló el aficionado agredido.

Maximino Enríquez fue el personaje acusado, pero en videos se comprobó que él no había sido el agresor de Emmanuel Díaz, ya que Maximino se encontraba en otra parte del conflicto.

"Les dieron videos donde se comprobó que no era yo", señaló Enríquez, quien gracias a los videos de los aficionados y de las cámaras de seguridad resultó no ser responsable de la agresión.

Gabriela Ceja, una aficionada que también estuvo en ese momento, grabó el pleito y señaló que "no pensé en nada, grabé el video y me di cuenta que alguien le había dado con una navaja en el pecho".

Finalmente, se sabe que la policía de California ya conoce la identidad de los dos personajes involucrados en la agresión a Emmanuel Díaz, un hombre y una mujer.

Desde el hospital habla el aficionado que acuchillaron en el partido de México contra Qatar, en Santa Clara, California. #EnPunto con @Enrique_Acevedo | #DecideInformado pic.twitter.com/Iyg2XJZkBE — NMás (@nmas) July 5, 2023

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - FMF LAMENTA LOS HECHOS VIOLENTOS EN EL MÉXICO VS QATAR