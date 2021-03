Aczino sobre cruzazuleada contra Pumas: 'No, no es cierto, están jugando'

El freestyler mexicano mencionó que no podía creer la eliminación del Cruz Azul en el Guard1anes 2020.

'La peor derrota que se ha parido', podría ser una barra digna de Aczino para su Cruz Azul, equipo que hace meses le hizo pasar un trago amargo en las semifinales del Guard1anes 2020. En charla con RÉCORD, el multicampéon mexicano de freestyle recordó cómo vivió aquella derrota celeste ante los Pumas.

“No estaba viendo el partido, pero lo estaba siguiendo por redes, dejé de seguirlo y de repente vi un meme de 3-0, creo que era de su periódico, era una página oficial. Decía 'se viene la cruazuleada' y dije: 'no no es cierto, están jugando'”.

'Mau' relató que al ver el meme en RÉCORD tuvo que consultar en internet la información, y al final todo terminaría con una llamada a su papá.

“Me metí a Google y vi que sí iban 3-0, y le llamé a mi papá, porque mi papá es muy fan del Cruz Azul, y me dijo: '¿estás viendo el partido?', le dije 'no, pero voy viendo que ya van 3-0' y ya me dijo, 'vale madre'”.

Aficionado a La Máquina desde pequeño, Aczino no ocultó su tristeza y sentenció: “afortunadamente no lo vi, por que sino me hubiera dolido más”.

El actual campeón de FMS México se prepara para su regreso a las batallas en una posible participación en la FMS Internacional del 2021 y en la Red Bull de fin de año, en donde tratará de ser campeón yendo en contra de la historia del Cruz Azul.

