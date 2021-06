Actriz de cine para adultos reveló encuentro con jugador de Nets: 'Fue realmente aburrido'

La actriz de cine para adultos Lana Rhoades narró los detalles de uno de sus encuentros con un jugador de los Brooklyn Nets, quien la invitó a un partido.

Y es que Rhoades confesó que después del juego fueron a cenar juntos, sin embargo la cita fue muy aburrida para ella.

“El tipo que me invitó también invitó a otra chica. No es la primera vez que me pasa esto, donde me han invitado a una cita y también invitan a una ‘opción de respaldo’”,explicó en su podcast Three girls one kitchen.

Finalmente Lana aseguró que simplemente no hicieron 'clic' por lo que él se terminó yendo con la otra chica.

“Simplemente no hicimos ‘clic’. Le pregunté sobre sus gustos, su opinión, y él dijo: ‘No tengo opiniones sobre nada, no tengo cosas favoritas’, y hablaba en serio y decía eso para cerrar la conversación... No es lo suficiente picante para mí”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:SARAH KOHAN SOLTÓ INDIRECTA POR 'AUSENCIA' DE CHICHARITO CON SUS HIJOS