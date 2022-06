Qatar 2022: Ucrania, Escocia y un boleto al Repechaje en medio de la guerra

Escocia y Ucrania disputarán uno de los partidos más importantes rumbo al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, ante los conflictos que se desarrollaron en Rusia, ambas escuadras buscarán darle una alegría a la afición en este encuentro de Repechaje.

“Cuando iba a las trincheras para visitar a los militares, todos me pedían lo mismo. Decían: ‘Mira, os pedimos solo una cosa, que la selección se clasifique para el Mundial’. También tenemos que demostrar que estamos vivos”, explicó el seleccionador de Ucrania, Oleksandr Petrakov.

Incluso dicho encuentro tuvo que haberse llevado a cabo en marzo pasado, pero en la madrugada del 24 de febrero, Rusia atacó a Ucrania y la FIFA tomó la decisión de que los rusos ya no tendrían participación en la justa mundialista. Posteriormente, el partido se aplazó para el día de mañana en Glasgow.

“¿Qué pretemporada estás haciendo si el 23 va a empezar la guerra? El 23 me desperté, y no hubo nada. Pero el 24 sobre las cuatro de la mañana me llamó mi hijo: ‘Papá, ha empezado”, declaró el técnico, quien ya estaba consciente de lo que podría ocurrir previo a los ataques.

De este modo, pese a que la guerra continúa, Escocia y Ucrania se preparan para conseguir su boleto a la siguiente fase, donde el ganador se enfrentará el próximo domingo a Gales para definir a la selección que clasifique a la Copa del Mundo Qatar 2022. Después, los ucranianos tendrán tres compromisos de la Liga de Naciones y al terminar cada uno tomará rumbos diferentes, como Petrakov que estaría de retorno a su país.

“Ahí está mi mujer. Mis hijos están en Ucrania. Quiero ir a casa, eso lo tengo seguro. Me gusta mucho mi país, me gusta mucho Kiev, he nacido ahí, he estado toda la vida ahí. Por eso vuelvo a casa”, añadió.