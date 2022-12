La Fase de Grupos está llegando a su fin y ya tenemos a los primeros en definir su posición de cara a los Octavos de Final. Luego de que Países Bajos y Senegal lograron su pase como primero y segundo, respectivamente, en el Grupo A, Inglaterra y Estados Unidos también lograron consolidarse en la siguiente ronda de su bloque.

La Oranje venció a Qatar y Senegal venció a Ecuador para certificar su pase a la siguiente ronda.

Grupo A

Clasificados

Países Bajos (primer lugar)

Senegal (segundo lugar)

Eliminados

Ecuador (tercer lugar)

Qatar (cuarto lugar)

Grupo B

Inglaterra y Estados Unidos lograron salir victoriosos en sus compromisos para avanzar a la siguiente ronda. El conjunto de las Barras y las Estrellas se impuso en su duelo por la mínima a Irán, mientras el conjunto de los 'Tres Leones' goleó a Gales.

Clasificados

Inglaterra (primer lugar)

Estados Unidos (segundo lugar)

Eliminados

Irán (tercer lugar)

Gales (cuarto lugar)

Grupo C

México quedó eliminado pese a vencer Arabia Saudita en el último partido por diferencia de goles Polonia se metió a Octavos de Final y Argentina quedó líder del sector

Clasificados

Argentina (primer lugar)

Polonia (segundo lugar)

Eliminados

México (tercer lugar)

Arabia Saudita (cuarto lugar)

Grupo D

Francia perdió con Túnez, pero aseguró el liderato de grupo y dejó fuera a los africanos. Y es que esto se debe a que Australia logró la victoria sobre Dinamarca y con ello, lograron su pase a los octavos de final.

Clasificados

Francia (primer lugar)

Australia (segundo lugar)

Eliminados

Túnez (tercer lugar)

Dinamarca (cuarto lugar)

Grupo E

España, Japón, Costa Rica y Alemania están en uno de los cajones más cerrados. Todas las escuadras entran en la regla: si ganas, pasas; si pierdes, estás fuera. En otras posibilidades, España puede empatar y aún así pasar; Costa Rica puede empatar contra Alemania, pero deben abstenerse al triunfo español; los japoneses pasan con empate si el otro partido termina igualado. A Alemania no le sirve otro marcador más que el triunfo.

Jornada 3

Costa Rica vs Alemania

Japón vs España

Grupo F

Croacia, Bélgica y Marruecos tienen chances de avanzar y Canadá aún puede hacer la ‘diablura’. Croacia puede darse el lujo de empatar, pero no los colocaría como primeros; los belgas deben ganar, no tienen de otra; Marruecos puede empatar con Canadá y ser segundos en caso de que Croacia no pierda.

Jornada 3

Canadá vs Marruecos

Croacia vs Bélgica

Grupo G

Brasil está clasificada con el gol de Casemiro. Los pentacampeones pueden empatar su duelo contra Camerún y aún así ser punta de lanza. Suiza puede empatar y calificar como segundos; los africanos tienen el panorama más difícil, pues deben ganarle a Brasil y esperar a Suiza.

Jornada 3

Serbia vs Suiza

Camerún vs Brasil

Grupo H

Portugal y CR7 están en la siguiente ronda. Con el liderato del grupo, pueden darse la oportunidad de empatar y no quitarse del trono. Corea del Sur debe ganar y esperar resultados; Ghanta y Uruguay tienen chance de colarse siempre y cuando logren el triunfo.

Jornada 3

Corea del Sur vs Portugal

Ghana vs Uruguay

