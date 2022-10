Qatar 2022: Máscaras de luchadores estarán prohibidas en el Mundial

La afición mexicana es la quinta con más compra de boletos para el Mundial de Qatar 2022, sólo por detrás del anfitrión, Estados Unidos, Arabia Saudita e Inglaterra.

De nueva forma, la afición tricolor se hará presente en gran cantidad en la sede mundialista, pero en esta ocasión no podrán portar uno de sus más representativos objetos, las máscaras de luchadores.

"La última actualización del Comité Organizador es que no se permitirán las máscaras, he de confesar que nosotros llevamos algunas máscaras de luchadores para preguntar si se podían usar y nos dijeron que no le veían, no olvidemos que estamos en una región compleja, que es Medio Oriente, en su última actualización, en donde se dice qué se puede hacer y qué no, las máscaras están prohibidas", reveló el director ejecutivo de Estrategia y Diplomacia Pública de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alfonso Zegbe, en entrevista con ESPN.

"Te dirán que no las puedes usar, si las sacas ahí. Es importante la coordinación con ellos, decirles que es la porra mexicana y es posible que no digan nada o que digan que por favor se las quiten, por eso se recomienda no llevar máscaras", agregó.

Las tapas de luchadores icónicos como el Santo, Blue Demon, Rayo de Jalisco, Rey Misterio, entre otros, se han presentes en los últimos Mundiales, pero en Qatar 2022 será difícil volver a observarlas en los estadios y sus alrededores.

