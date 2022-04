Qatar 2022: Brasil, la favorita para llevarse el Mundial; según las estadísticas

El Mundial de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina, por ello los expertos internacionales comienzan a dar sus predicciones del próximo Campeón del Mundo con base en sus estadísticas, los enfrentamientos y los cruces en la fase eliminatoria.

Según publicó el diario La Nación de Argentina, hay tres selecciones favoritas, dos de ellas son sudamericanas y la restante es europea. El máximo candidato a llevarse el trofeo más deseado del mundo es Brasil. El combinado dirigido por Tite tiene 26.35 por ciento de probabilidades de convertirse en hexacampeón del mundo.

Por debajo viene Argentina, la Albiceleste dejó atrás el bache por el que atravesaron los últimos años de la década anterior y además de levantar el trofeo de la Copa América en el 2021, realizaron una gran eliminatoria donde incluso se fueron invictos. Gracias a esto el medio argentino le otorgó un 18.41 por ciento de probabilidad de conseguir su tercer Mundial.

La tercera Selección candidata a levantar el trofeo es Francia. Si bien es cierto que los galos no tuvieron una buena Eurocopa, no por eso dejan de ser uno de los mejores combinados del mundo entero. Por esto, los de Deschamps recibieron un 14.32 por ciento de probabilidades de conseguir el Bicampeonato, algo que no se hace desde 1962.

Cabe destacar que estos resultados se dieron gracias al Sistema de Puntuación ELO, el cual funciona principalmente en deportes como el ajedrez.

