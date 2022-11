Conductora tras denunciar robo en Qatar: 'Me preguntaron qué pena quería para el ladrón'

La conductora del canal TN, Dominique Metzger, denunció que le robaron su billetera junto con sus tarjetas de crédito, dinero y documentos mientras realizaba una cobertura en vivo previo al Mundial Qatar 2022.

De manera inmediata, decidió dar aviso a las autoridades en la estación policial de Doha quienes le aseguraron que todo está vigilado

A través de sus redes sociales, la comunicadora dio a conocer lo ocurrido y detalló que lo que más le sorprendió es que cuando dio su declaración, le preguntaron que justicia quisiera aplicar con el responsable.

“En un momento cuando me iban preguntando para tomarme la declaración, llegó la parte más compleja, porque me preguntaron: ‘¿Qué querés que haga la justicia con esto? Porque nosotros lo vamos a encontrar, hay cámaras de alta definición por todos lados’. Y yo pensé que había entendido mal por la traducción, pero no: insistían por preguntarme qué pena quería para el ladrón, si quería que lo condenaran a 5 años de cárcel, si quería que lo deportaran. Insistían por preguntarme qué pena quería, que yo la podía decidir. Pero no, yo decía que quería que aparecieran mis cosas. Yo no quería ponerme en el lugar de la justicia. Se me puso la piel de gallina, porque me pareció muy fuerte”, aseguró Dominique.

