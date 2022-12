Una de las más grandes polémicas tras la victoria de Argentina sobre Francia en la Final de la Copa del Mundo Qatar 2022 fueron las reiteradas burlas y ataques de Emiliano ‘Dibu’ Martínez en contra de Kylian Mbappé, que no paró de recordar a ‘Donatello’ durante sus festejos.

A pesar de que esto causó la indignación de muchas personas, Mbappé minimizó estos hechos y aseguró que no perderá el tiempo en responderle al arquero de la Albiceleste: "Las celebraciones no son mi problema. No gasto energía en cosas tan triviales. Lo más importante para mí es dar lo mejor de mí para mi club", señaló el atacante francés.

Vale la pena recordar que el ‘Dibu’ entonó el cantico: “Un minuto de silencio, por Mbappé que está bien muerto”. Además, que, durante el desfile del campeón en Buenos Aires, llevó un muñeco mini de Kylian, haciendo alusión a que es su hijo.

A pesar de que Mbappé no le respondió al portero, las redes sociales se inundaron de apoyo para el jugador del PSG, pues le recordaron al guardameta que, pese a que Argentina se llevó la Copa, él se comió tres goles de Mbappé en la Final.

