A pesar de que Portugal se llevó la victoria sobre Uruguay, la polémica apareció por el tema de quien metió el primer gol. Bruno Fernandes mandó un tiro centro que Cristiano Ronaldo se alzó para rematar, pero finalmente no la tocó, por lo que el gol se le dio al aún jugador del Manchester United, sin embargo le restó importancia a esta situación.

"No es interesante quién marcó el gol. Era un pase para él. Parecía que la había tocado Cristiano en el campo. Aquí lo importante es que ganamos y pensamos en el siguiente partido contra un rival duro.

Ser primeros de grupo implica ganar el próximo partido y eso nos permitirá tener tres victorias. Vamos partido a partido y queremos ganar todos en la fase de grupos", sentenció Bruno.

Sobre el espontaneo que se metió para protestar sobre los derechos de la comunidad LGBTQ+, el jugador prefirió no profundizar en el tema y aseguró que ni se dio cuenta.

"Respetamos los derechos humanos. Son cuestiones políticas en las que nosotros no podemos hacer mucho al respecto. Tampoco me di cuenta lo que pasó en el terreno de juego. No vi el mensaje que llevaba en la camiseta. No sé si era para una foto con Cristiano o no. No sé lo que pasó ahí", finalizó.

