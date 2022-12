Qatar 2022: FIFA abrió investigación a Croacia por cánticos al arquero de Canadá

La FIFA abrió un caso disciplinario a Croacia el martes por los cánticos de sus aficionados contra el arquero de Canadá, que tiene vínculos familiares con Serbia, durante el partido que enfrentó a las dos selecciones en el Mundial de Qatar. El expediente a la federación croata se debe al “comportamiento de sus aficionados”, dijo el órgano rector del fútbol mundial, que citó normas relativas a la discriminación y la seguridad en los encuentros.

El portero de Canadá, Milan Borjan, nació en una región étnica serbia de Croacia que formó parte del conflicto que dividió a la antigua Yugoslavia en la década de 1990.

La familia de Borjan abandonó su ciudad natal en 1995, cuando fue tomada por las fuerzas croatas, en medio de historias de que las personas de etnia serbia huyeron en tractores.

Durante la derrota de Canadá por 4-1 el domingo, aficionados croatas desplegaron una bandera del fabricante de tractores John Deere y cambiaron el eslogan de la marca para referirse a Borjan.

Borjan se trasladó de niño con su familia a Canadá y eligió representar a ese país en el futbol, aunque juega en el histórico club serbio Estrella Roja de Belgrado. La FIFA no dijo cuándo dará su veredicto sobre el caso, que normalmente debería saldarse con una multa a la federación.

El portavoz de la federación croata, Tomislav Pacak, no comentó el caso en concreto, pero dijo que la entidad “siempre condena cualquier forma de racismo, cualquier forma de discriminación y pedimos a los aficionados y a todo el mundo que no se comporte de esa forma”. En su primer veredicto disciplinario del torneo, la FIFA impuso una multa de 10.000 francos suizos (10.500 dólares) a la federación alemana por no presentar a ningún futbolista a la conferencia de prensa obligatoria en la víspera del partido del Grupo E contra España. Incumpliendo la normativa del Mundial, el seleccionador, Hansi Flick, compareció solo el sábado ante la prensa en Doha

