Qatar 2022: Bélgica y Croacia se jugarán el 'matar o morir' en la última Jornada

Bélgica y Croacia se enfrentarán en un partido a vida o muerte para seguir con vida en Qatar 2022. En caso de que alguno de estas selecciones llegué a titubear, podría despedirse de forma prematura de este torneo. El duelo por los dos primeros puestos del Grupo F ha entrado en su clímax con la posible salida de una de las selecciones candidatas a ganar la Copa del Mundo. Este es el caso de Croacia, que llega a la última fecha como líder con cuatro puntos, mientras que Bélgica es tercera de su sector con tres unidades, por lo que un empate podría dejarla fuera de Qatar 2022.

Respecto al rendimiento que han tenido los 'Diablos Rojos' en esta fase de grupos, Zlatko Dalic (DT de Croacia) señaló lo siguiente: "Nos estamos enfocando en Bélgica, su calidad. No pueden olvidar de la noche a la mañana cómo jugar al fútbol. Son un equipo de primer nivel. Son el número dos y nosotros somos el número 12". El estratega de 56 años también aprovecho para dar su opinión sobre los posibles conflictos que atraviesa su rival: "No tengo una opinión sobre ellos y lo que está sucediendo allí. Son el segundo mejor equipo del mundo. Eso es todo lo que me importa. No nos estamos enfocando en ningún otro aspecto".

Por su parte, Roberto Martínez también dio su punto de vista a los rumores que rodean al entorno de su equipo: "Hay más ganas de encontrar noticias negativas en torno a este equipo, en lugar de unir a la nación, apoyar a este equipo, disfrutar del talento de la mejor generación que hemos tenido en el futbol belga".

El entrenador español a este entorno negativo como uno de los culpables de su derrota ante Marruecos, por lo que ahora buscarán concentrarse más en el partido y no en el ambiente exterior: "Tuvimos que reaccionar. Luego ves la tormenta en el exterior y te das cuenta de que tal vez estábamos escuchando demasiado el ruido del exterior antes del torneo. Ha hecho que el grupo sea bastante consciente de que cuanto menos escuches el ruido del exterior, mejor".

