Pablo Mouche: "Será más difícil vencer a Arabia Saudita que a México"

Pablo Mouche no es un nombre que venga a la mente de los aficionados del futbol, ni en Argentina y mucho menos en México, el delantero sudamericano no tiene una carrera para presumir y su palmarés no es tan impresionante como para que sea alguien a quien puedas recordar.

Tal vez esa sea la razón por la cual solamente jugó en cinco ocasiones con la Selección de su país, todos siendo amistosos, no disputó un solo partido internacional con la Albiceleste y esa podría ser la razón por la que habla más de lo que juega.

El actual jugador del Barracas Central comentó para TNT Sports que será más difícil enfrentar a Arabia Saudita que a México en el Grupo C de la Copa del Mundo, para no preocuparlos tienen mucho al Tricolor en la mente.

"Para mí es más difícil Arabia que México en el grupo", aseguró el delantero que jugó para equipos como el Palmeiras de Brasil, el Olimpia de Paraguay o el Colo-Colo de Chile.

En su palmarés ha sido tres veces campeón de la Superliga Argentina, dos con Boca Juniors y una con Lanús, además de tener tres Copas Nacionales, una en Chile, una en Brasil y una en Argentina.

El encuentro entre México y Argentina se jugará el próximo 26 de noviembre en el Estadio Lusail en Doha, Qatar, este partido será a las 13:00 horas tiempo del centro de México y a las 11:00 hora de Buenos Aires.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SANTI GIMÉNEZ SOBRE QATAR 2022: "AL QUE LE TOQUE IR LO VA A HACER DE LA MEJOR MANERA"