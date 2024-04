Xóchitl Gálvez dice que quien a los 60 años no tiene un patrimonio es porque es “bien güey”

La candidata a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez se ha vuelto tendencia en redes sociales luego de una desafortunada declaración en la que dijo que toda aquella persona que a los 60 años no tenga un patrimonio, es por “güey”.

Como parte de su campaña, la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por PAN, PRI y PRD, tuvo una reunión con simpatizantes en el fraccionamiento Bosque Real de Huixquilucan, Estado de México, en la que entre otros temas habló del primer debate presidencial celebrado la semana pasada y su constante cruce de ataques con Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena.

Entre esas referencias, Gálvez recordó el momento en el que Sheinbaum le recriminó que vive en una casa propia, mientras que la abanderada del partido oficial vive en un departamento rentado, hecho que le dio pie a la candidata del PRI, PAN y PRD para mencionar con un tono burlón que aquel mexicano que a los 60 años no tenga un patrimonio, es porque no ha querido.

“Nosotros queremos que las mujeres sean independientes, que las mujeres tengan su propio patrimonio. Por cierto, me reclamó que yo viva en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado, si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio eres bien güey, con todo respeto”, dijo sonriente Xóchitl Gálvez.

Xóchitl Gálvez pide que no saquen de contexto su declaración

Posteriormente, una vez que su declaración se volvió tendencia en redes sociales, significándole un sinfín de críticas, Xóchitl Gálvez trató de aclarar la situación diciendo que sus palabras se referían únicamente a Claudia Sheinbaum, por lo que pedía que no sacaran de contexto sus palabras.

“Si ella a los 60 años no ha sabido administrar sus recursos que ha ganado como funcionaria pública, es su problema, pero la referencia fue clara y contundente a la señora Claudia Sheinbaum, no saquen de contexto la declaración”, comentó la candidata.

