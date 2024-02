Xóchitl Gálvez descarta emborracharse en su fiesta de cumpleaños

Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, cumplió ayer 61 años, pero por estar trabajando no pudo celebrar como se debe.

En su conferencia de la ‘Verdad’, la panista adelantó que el próximo domingo hará su fiesta donde invitará a su gente y compañeros de campaña.

Xóchitl Gálvez alista comida tradicional para su cumpleaños

Dentro de la pachanga, la aspirante a la Presidencia dijo que llevará comida tradicional y con mucho sabor.

“De una vez les digo que voy a hacer mi fiesta de cumpleaños el domingo, para que no anden ahí con… Voy a traer barbacoa, tlacoyos de mi pueblo, voy a traer pancita de Tepatepec que es riquísima y van a estar mis amigos y equipo de campaña”, declaró.

Esposo de Xóchitl Gálvez amenizará la fiesta de cumpleaños

Como parte de su transparencia a la ciudadanía, Xóchitl Gálvez declaró que no tiene nada que ocultar y que incluso su pareja tocará con su banda de rock. Y entre todo el ambiente, la candidata del Frente Amplio por México dijo que no se podrá emborrachar pues no es algo que le guste.

“No tengo nada que ocultar, va a tocar la banda de mi marido, que todos los años toca, no voy a hacer nada distinto, no me voy a emborrachar, porque nunca me he emborrachado en mi vida, pero por su puesto que voy a festejar la vida, porque estoy muy contenta”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REPORTE DE SALUD DE DANIEL BISOGNO: DESMIENTEN MUERTE, ADELANTAN QUE YA LO EXTUBARON