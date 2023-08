Wendy y el Team Infierno aclaran por qué no compartieron premio de LCDLFM

Sin dormir, cansados, pero muy felices, agradecidos y sorprendidos por el fenómeno en que se convirtieron los cinco finalistas de La Casa de los Famosos México, Wendy, la ganadora absoluta, Nicola, Poncho de Nigris, Sergio Mayer y Emilio Osorio, se reunieron con la prensa.

El Team Infierno decidió aclarar cómo fue que finalmente decidieron no repartirse el premio de 4 millones de pesos y que la única en disfrutarlo sea la nueva y amada reina de la comunidad trans y gay, Wendy Guevara.

Productora de La Casa de los Famosos México confirma segunda temporada

La productora del reality, Rosa María Noregón, quien también estuvo presente, comentó que preparar la segunda temporada será un gran reto: "Ayer tuvimos la fortuna de reunir a 21 millones de personas de todas las edades y es un honor para todos nosotros, porque nunca antes se había visto eso en un reality show".

Noregón afirmó que La Casa de los Famosos México fue un parteaguas para Televisa: "Fue un proyecto que le dio la oportunidad no solo de reunir a la familia, sino de decir basta a la intolerancia. Seamos respetuosos con la vida de cada uno. Queremos sentirnos orgullosos de lo que es cada quien, y creemos que la inclusión y el respeto a la identidad no solo de género, sino a la identidad de cada personalidad es lo que debe prevalecer en esta época.

"Creemos que el éxito de la primera temporada nos dejó una vara muy alta para la segunda. Podemos hacer un trabajo consciente y bien hecho que tenga un buen alcance. Por supuesto, no vamos a buscar imitar esta primera temporada; sin embargo, tenemos las herramientas para lograr una gran segunda temporada", dijo Rosa María Noregón.

Wendy: "Me llena de orgullo haber ganado"

Para Wendy Guevara, ganar La Casa de los Famosos México no es un triunfo individual, sino el de toda una comunidad: "Estoy muy agradecida con Televisa. Al final, todos somos amor y no somos diferentes. Que una chica trans haya ganado La Casa de los Famosos México me llena de orgullo. Gracias a toda la gente que me hizo ganadora y hizo esto posible. Me da mucho gusto que la comunidad trans y la comunidad gay sean más grandes y que se vea más normal y que se visualice. Me encanta".

Sobre su incursión en las telenovelas, Wendy confirmó que tiene un proyecto con Juan Osorio, padre de Emilio, aunque no quiso dar muchos detalles:

"La gente ya me pregunta si voy a hacer novelas y todo, pero estoy consciente de que tengo que prepararme. Efectivamente, tengo una cita con Juan Osorio, pero todavía no puedo decir nada".

Y respecto a la controversia de su premio, Wendy comentó: "Poncho el domingo muy seguro me dijo por la mañana que yo iba a ganar, y me dijo que en dado caso que así pasara, él no quería nada. Pues bien, la gente se molestó mucho, y decidimos que todo sea legal, o sea, que lo conserve la que lo ganó".

Nicola se queda a vivir en México

Nicola, quien se quedará a vivir en nuestro país, comentó: "Todavía no me lo creo, todo lo que estoy viviendo. Es la experiencia más bonita que he tenido en mi carrera. Agradecido con el público, la productora y Televisa. Lo que hicimos como Team Infierno tal vez no se vuelva a dar ni a repetir debido a la lealtad; realmente nos convertimos en una familia. Espero que se me abra una oportunidad de trabajo. Ahora México es mi país y voy a empezar a buscar dónde vivir. También tengo que trabajar y prepararme para cambiar mi acento y seguir adelante".

La clave del éxito del Team Infierno

Poncho de Nigris comparó su experiencia dentro de La Casa de los Famosos México y Big Brother: "Estoy muy agradecido por la oportunidad. Había vivido algo parecido hace 21 años en Big Brother, pero sinceramente no se compara con esto tan fuerte que estamos viviendo y el fenómeno que hay en TikTok e Instagram. Así que hay que aprovechar la ola".

Sobre por qué el Team Infierno conquistó al público a pesar de tener la estrategia más agresiva, dijo: "El equipo se formó de manera natural y fue muy importante el casting que hicieron los jefes, ya que logró reunir a estas 5 personalidades. Todos estamos muy locos, y por eso se pudo hacer esto. Nos llevamos pesado con sentido del humor, y creo que eso fue lo que le gustó a la gente: éramos muy irreverentes".

Y para dejar las cosas bien claras sobre la repartición de los 4 millones, Poncho explicó: "La ganadora para mí en su totalidad fue Wendy. Yo le dije que a mí no me diera nada, que se lo había ganado, y le di la enhorabuena. Quisimos hacer un arreglo como equipo y que todos ganáramos, pero afuera la gente se enojó mucho, y nos comenzaron a gritar fuera de la casa. Yo quise deslindarme de todo eso".

Para Mayer, el Team Infierno unió familias enteras

"Nunca nos imaginamos que se daría todo este fenómeno. Recibimos el cariño del público con agradecimiento y responsabilidad. El Team Infierno unió y transformó mucho a las familias. Saber que a través de un programa de televisión se volvió a reunir a las familias mexicanas en sus salas para ver todas nuestras ocurrencias nos da mucha satisfacción. Y sobre todo, el mensaje de inclusión y acabar con la intolerancia me parece que es un gran logro para el país", dijo el actor y expolítico.

Emilio no compra controversias

Sobre su experiencia dentro de la casa, Emilio compartió: "Me tocó ser el más joven de la casa, pero he aprendido mucho de cada uno de ellos. Llevaba once años construyendo una carrera sólida y de repente estos locos me apodaron El Halcón, y así me llaman en la calle. Podría parecer una transición muy tonta, pero para mí es muy importante. Me siento parte de un equipo y se los agradezco de corazón. Ahora quiero enfocar mucho mi carrera en la música y trabajar en ello".

Sobre la polémica que se generó después de que Niurka comentó en sus redes sociales que se había peleado con Juan Osorio y lo había bloqueado, respondió: "Mi papá y mi mamá son personas totalmente diferentes a mí en muchos aspectos. Respeto sus espacios y su relación. Mientras mi papá siga siendo conmigo como siempre ha sido, un gran padre, y mientras mi mamá sea conmigo de esa manera, la relación que tengan ellos dos no me incumbe. Me encantaría que las cosas estuvieran bien todo el tiempo, pero la vida no es así. Hay altibajos y no lo puedo controlar. Mi mentalidad está enfocada en capitalizar todo lo que ha pasado y posicionar mi música".

Por cierto, los dos integrantes que ya cumplieron su promesa de tatuarse el símbolo del Team Infierno son Poncho de Nigris y Sergio Mayer, quienes aprovecharon para hacerlo en el programa Cuéntamelo Ya, donde estuvieron invitados.

¡¡EL TEAM INFIERNO CUMPLE SU PROMESA Y SE TATUAN EN EL PROGRAMA DE #CuéntameloYa#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/lnKImY47GE — ChismecitoChan (@ChismecitoC) August 14, 2023

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHRISTIAN NODAL SE BURLA DE FORMA ÉPICA DE YAHRITZA Y SU ESENCIA