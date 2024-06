VIDEO: Las JNS quedan exhibidas en vivo dentro de ‘Venga la Alegría’

Las JNS andan de manteles largos debido a que están promocionando su más reciente canción, ‘Europa’, por eso es que fueron a ‘Venga la Alegría’ para darla a conocer.

Las chicas estuvieron muy a gusto mientras las estaban entrevistando y, hasta ahí, todo iba bien, pero de pronto les pidieron que cantarán su tema.

Destapan playback de las JNS

Las artistas estaban interpretando ‘Europa’ todas contentas y bailaban a la vez frente a las cámaras, pero dentro de la canción hay un espacio donde el volumen se baja, por eso Pato Borguetti se metió a saludarlas para sorpresa de las JNS.

Pero lo que no sabía el conductor era que el tema no había terminado, así que las intérpretes no les quedó de otra que corresponder el saludo pues no podían creer que las interrumpieran, mientras en la cabina de audio no cancelaron la canción y ésta continúo, dejando al descubierto que estaban haciendo playback.

Al final, continuaron como si nada hubiera pasado pero en redes sí criticaron el descuido del conductor de ‘Venga la Alegría’, mientras a JNS les dijeron que cantar con pista en los programas era muy común por eso no les extrañaba que lo hicieran.

¿Primera Chamba? Conductor de venga la alegría interrumpió la “interpretación” JNS pensando que ya había terminado la canción.

