¿Vetado de Televisa? Sergio Mayer agarra trabajo en TV Azteca

Luego de una exitosa participación en Televisa dentro del reality show 'La Casa de los Famosos México', ahora Sergio Mayer ha decidido cambiar de aires, pues para sorpresa de muchos, fue presentado como nuevo conductor de TV Azteca.

Fue durante la emisión del programa 'Venga la Alegría' que el exintegrante de 'Sólo para mujeres' fue recibido con bombo y platillos en la televisora del Ajusco, ya que hasta le pusieron alfombra roja a su llegada.

"Gracias Azteca, qué linda gente, me siento como en casa. Le agradezco a la empresa el que hayan tenido y me hayan invitado, me honra mucho, me compromete, es un gran compromiso porque es uno de los proyectos más importantes que va a tener la empresa en este año. Tengo el gran compromiso con el público", comentó un alegre Sergio Mayer a su llegada a TV Azteca.

¿Qué hará Sergio Mayer en TV Azteca?

Sergio Mayer se une a TV Azteca para convertirse en el conductor del nuevo reality show de la empresa, que llevará por nombre 'Tentados por la fortuna', en el que 6 famosos y 6 desconocidos se enfrentarán en una aventura por la naturaleza, que se grabará en Turquía y que tiene como premio grupal 5 millones de pesos.

“Van a estar 18 días, en diferentes zonas de Turquía, puede ser selva, puede ser playa, y yo como conductor los iré guiando, pero les generaré tentaciones", comentó Mayer, quien adelantó que será “la manzana de la discordia”, justo para darle sentido al nombre del programa: 'Tentados por la fortuna'.

¿Sergio Mayer está vetado de Televisa?

Luego de que fue uno de los personajes claves en el éxito del reality show 'La Casa de los Famosos México', trascendió que Sergio Mayer había sido vetado de Televisa y aunque él mismo lo negó, su salida de la televisora de Chapultepec para irse a la competencia resulta extraña.

“Les agradezco el espacio, pero siempre mi casa ha sido Televisa. Yo fui ejecutivo en TV Azteca, fui director artístico en Azteca Digital (...) Televisa es donde nací. Tengo muchos amigos en Televisa y ellos saben que venía para acá y no porque esté yo aquí quiere decir que esté vetado allá, no tiene nada que ver", declaró Mayer en febrero pasado.

