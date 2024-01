Verónica Gallardo revela entre lágrimas que tiene fuertes problemas de salud

El nombre de la periodista de espectáculos Verónica Gallardo se ha vuelto tendencia en las últimas horas en redes sociales, luego de ella misma, entre lágrimas, diera a conocer que atraviesa por fuertes problemas de salud.

La comunicadora, recordada por ser una de las conductoras del programa de espectáculos ‘La Oreja’ que se transmitiera entre 2002 y 2009 en Televisa, también con la participación Juan José Origel, Flor Rubio y Tere ‘La Secretaria’, compartió un video en su canal de YouTube en donde dio detalles del padecimiento que sufre en una pierna.

"Estoy muy mal, ya no puedo con la pierna. Estoy afuera de la clínica y me acaba de decir mi doctor que traigo paralizado un nervio, me van a hacer una radiografía”, indicó Verito Gallardo, al tiempo de disculparse con sus seguidores porque suspenderá las emisiones de su programa que transmite por internet.

La comunicadora rompió en llanto y siguió disculpándose con sus seguidores que la están viendo llorar, pues su gran temer es llegar al quirófano. "Espero que no necesite operación, porque no sé qué voy a hacer".

Ante esta situación, sus seguidores trataron de animarla mandándole mensajes en los que le decían que todo iba a estar bien. “Las mejores vibras para ti, Vero”, “No te disculpes, la salud siempre es primero. Estamos orando por ti”, “No te aflijas tanto, saca fortaleza. Dios nunca desampara”, fueron algunos de los mensajes de ánimo que le dedicaron a Verónica Gallardo.

Esposo de Verónica Gallardo falleció hace unos meses

Esta delicado momento por el que pasa Verónica Gallardo llega meses después de que perdiera a su esposo, el estadounidense Robert Alexander, conocido como ‘El Gringo’, quien también se dedicaba a conducir programas de televisión y quien en agosto de 2023 murió por problemas intestinales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONOCE LA LISTA COMPLETA DE NOMINACIONES AL PREMIO LO NUESTRO