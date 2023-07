Unos tragos y a cantar; Joss Favela revela su secreto para conectar en el escenario

Grammy, hará vibrar a su público con sus mejores éxitos en su primera presentación en El Lunario del Auditorio Nacional, programada para el sábado 2 de septiembre. El regional mexicano cuenta con uno de sus jóvenes exponentes más destacados en la actualidad, Joss Favela . Este talentoso cantante, compositor y productor sinaloense, seis veces nominado al, hará vibrar a su público con sus mejores éxitos en su primera presentación en, programada para el sábado

Compositor de renombre, Joss Favela ha sido reconocido varias veces como el Compositor del Año en Estados Unidos. Ha escrito canciones para estrellas como Julión Álvarez, Banda El Recodo, Larry Hernández, Banda El Limón, y muchos otros cantantes más.

Gracias a sus cuatro álbumes: Hecho a Mano, Caminando, Llegando al Rancho y Aclarando la Mente, se ha ganado un lugar privilegiado entre los favoritos del género.

En una entrevista sobre su próxima presentación en El Lunario, el talentoso artista oriundo de Caitime, Sinaloa, se sinceró y compartió cómo maneja los nervios antes y durante sus actuaciones llenas de energía para su audiencia:

“Honestamente, sí me tomo unos tragos. Antes, durante y después del show, porque la gente viene a disfrutar de una fiesta. Ya no creo que la perfección vocal sea lo más importante. La gente busca conectar con emociones auténticas.

Claro, no se trata de estar completamente ebrio en el escenario, pero quiero que la gente sienta que también soy parte de la celebración y que lo estoy pasando bien. Imagina que tú estás divirtiéndote mucho y yo estoy ahí, serio y cantando, eso no funciona. El espectáculo es una colaboración entre el artista y el público, y ambos deben pasarlo bien”, contó Favela.

“Además, no vocalizo antes del concierto, en cambio, con mi banda canto algunas canciones antiguas, y cuando llega el momento de salir al escenario, ya estoy listo y emocionado. Aprendí este truco de Alejandro Fernández, con quien he compartido escenario y lo he visto cantar con el mariachi en el camerino”, explicó el carismático cantante.

Joss Favela, en 2018, fue reconocido como uno de los 30 mejores artistas del año por Forbes, y su colaboración con Becky G le abrió las puertas a un nuevo público. Recientemente, grabó la canción La Bailadora junto a Grupo Firme, y ahora está comprometido a dar lo mejor de sí mismo para sus miles de fans en su primer concierto en el prestigioso recinto de Reforma, en la Ciudad de México.

Este espectáculo promete ser una experiencia inolvidable, llena de pasión y autenticidad.