Turista canadiense denuncia que taxista de Cancún le quería cobrar 17 mil pesos

En redes sociales se ha hecho viral el caso de un joven canadiense que denunció a un taxista por querer cobrarle mil dólares, equivalente a más de 17 mil pesos, únicamente por llevarlo de una terminal a otra en el Aeropuerto Internacional de Cancún.

Si bien las playas de Quintana Roo es uno de los destinos turísticos más importantes de México, el servicio de taxis ha manchado la imagen del lugar, pues como en este caso los reportes de abuso hacia los clientes, ya sean nacionales o extranjeros, es cada vez más común.

En este caso el joven originario de Canadá, identificado como Xavier Cormier, compartió una serie de videos en su cuenta de TikTok, en los que comparte que un taxista intentó cobrarle mil dólares por un viaje de la terminal 4 a la 3, del aeropuerto de Cancún.

“Este tipo acaba de intentar robar mil dólares y luego huye del coche. Casi me rompo la pierna en el aeropuerto. Esto es absolutamente una locura. Estoy en el aeropuerto de Cancún, soy canadiense, este taxi me cobró mil dólares de la terminal 4 a la terminal 3. Ahora estoy con la seguridad”, comentó el canadiense, mientras de fondo se ve a policías hablando con el chófer.

En los diferentes videos que compartió Xavier Cormier también mencionó que el taxista intentó huir con su equipaje, además de que buscaría hablar con alguien de la Embajada de Canadá en México para que lo ayudara con esta injusticia, sin embargo, al final ya no compartió en qué terminó el problema, por lo que no se sabe si tuvo que pagar o no los más de 17 mil pesos que le cobraban.

