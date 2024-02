TikTok Awards 2024: Acusan a Televisa de censurar la transmisión en vivo

La tercera emisión de los TikTok Awards se realizó sin ningún contratiempo la noche del pasado 31 de enero, donde se reconoció a los personajes que están marcando historia en la plataforma.

Pero hubo un reclamo por parte de las personas que siguieron la transmisión por Telehit, Canal 5 y ViX, ya que dicen que varias premiaciones no pasaron en vivo.

Resaltan problemas técnicos en los TikTok Awards 2024

Los usuarios de TikTok subieron un video donde acusan a Televisa, la encargada de llevar la señal de los premios, de censurar la presentación de La Burrita y Turbulence en las pantallas de Canal 5.

En las imágenes se aprecia como unos conductores están hablando mientras los personajes ya estaban sobre el escenario de los TikTok Awards y se les empalman los audios y a ninguno se le entiende nada.

¿En los TikTok Awards no pasaron todas las premiaciones?

Entre los comentarios, también resaltaron que muchas premiaciones no las pasaron porque les dieron más tiempo en pantalla a los conductores y eso hizo que la gente se molestara.

“Televisa no entiende”, “Varias cosas no salieron, no sólo ellas”, “A Yeri Mua acaban de censurarla”, “Tambien a Yeri y Wendy... Ambas ganadoras en su categoría y prefirieron pasar otra cosa” o “Censuraron casi todos los premios hasta la categoría principal”, fueron parte de los reclamos.

