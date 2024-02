Taquero amenaza a clientes al pedir por teléfono una pistola 9 mm, pero aclara: “con la que secuestramos no”

En redes sociales se hizo viral el caso de un taquero de la Ciudad de México que amenazó a unos de sus clientes al hacer una llamada telefónica y pedir una pistola “9 milímetros”, además de luego golpear a una mujer con un cuchillo.

Los videos que se hicieron virales son del pasado viernes 23 de febrero y tuvieron lugar en el apuesto ambulantes de tacos de suadero, longaniza y demás que se ubica en la calle Chilpancingo, esquina con Baja California, de la colonia Hipódromo Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc.

¿Por qué el taquero amenazó a sus clientes?

El problema comenzó, según las versión de internautas, cuando un par de hombres que comían en el lugar defendieron a una mujer, clienta también, que estaba haciendo acosada por el propio taquero, quien en respuesta a esto trató de intimidar a los clientes haciendo una llamada en la que supuestamente solicitaba a alguien más que llevara al lugar una pistola.

“Vamos a quebrarnos a dos p&ndejos... si w%y tráetelos, no hay p&do yo los pago, va, la 9 mm, nada más tráete la 9 mm, la cuerno de chivo no, con la que secuestramos no, nada más con la 9 mm, nada más le vamos a descargar la p&nche 9 mm", se escucha decir al taquero en un primer video, agregando que su amigo llegaría “en cinco minutos… ahí viene ya para acá, está aquí en Campeche".

En un segundo video, publicado por el usuario de X, antes Twitter, @Jaimeortiz457, se puede ver al taquero fuera de su puesto y caminando hacía la mujer que lo graba, la cual después de que el comerciante fuera sometido y tirado al suelo por varios clientes, se le escucha decir: “¿Qué te pasa? Quítale el cuchillo porque nos amenazó… se pasó, me pegó con el cuchillo”.

Por su parte el taquero, quien mientras estaba en el suelo sometido por varios hombres se le escuchó decir “yo puedo matar a quien yo quiera, soy sicario, w&y”, fue presentado al Ministerio Público por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Sandra Cuevas quitará puesto del taquero que amenazó a clientes

La todavía alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, se pronunció respecto a este caso del taquero que amenazó a unos de sus clientes, señalando que “ese puesto lo vamos a retirar, sin derecho a ser reubicado, además de actuar jurídicamente”, se lee en una respuesta a un mensaje de X.

