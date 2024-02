Sussie 4: Busca subir ‘Música Moderna’ a Spotify por medio de abogados

A inicios de la década de los 2000, Sussie 4 empezó a sonar muy fuerte por todo el país gracias a las canciones de ritmos electrónicos que pertenecieron a su disco ‘Música Moderna’, editado por el sello Nopal Beat.

Ahora a más de 20 años de la salida de esta producción, sus seguidores no pueden encontrar las canciones en Spotify y en ninguna otra plataforma.

Por eso ahora que platicamos con César Gudiño a raíz de su presentación que tendrán este 10 de febrero junto a Derrick McKenzie y Norte Bostich + Fussible, le preguntamos cuáles son los motivos de no encontrar ‘Música Moderna’ de manera digital.

El líder la banda nos contó que los problemas legales son la principal cuausa, pero además platicó a Contra que está feliz de trabajar en un nuevo material, regresar al Vivel Latino, y aplaudir el regreso de Belanova. Pero antes debe de presentarse en un show de 360 grados de las fiestas de Vivo Sessions.

¿César, ya estás listo para la fiesta de Vivo Sessions?

“Ya estamos listos un con un show vocal-electronic por así decirlo, es decir yo traigo mis máquinas y en vivo tocamos este show de Sussie 4 con la voz de Cecilia Torres. A parte es un escenario distinto, yo nunca me había presentando en un escenario 360, será algo divertido”.

Vuelves a compartir escenario con Nortec, tienen muchas historias juntos…

“Claro, fíjate que, estoy hablando del año 99 o 2000, empezamos a convivir a conocerlos. Amigos de aquí de Guadalajara que tenían más tiempo haciendo electrónica, mucho antes que Sussie 4. Y hasta que empezaron esta época de los colectivos fue ahí que empezamos nuestra relación y somos muy buenos amigos y hemos tocado en un buen de lugares”.

Esta fiesta de Vivo Session es un regreso a los 2000…

“Los 2000 con Derrick McKenzie, de Jamiroquai, será una noche donde todo el mundo va a bailar y en este formato de 360 que es poco usual, eso le va añadir un poco más de diversión y que la gente sepa por detrás que hacemos nosotros en vivo, no nada más apretar un botón y listo, me gusta que la gente pueda mirar por todos lados lo que estamos haciendo”.

¿Consideras que hoy en día los espacios para tocar son pocos?

"Por ejemplo, la gente de Vivo Session se caracteriza por buscar lugares interesantes para sus fiestas, yo con ellos ya he estado y con Nortec en el Ex Convento de San Hipólito, en un helipuerto arriba de un edificio de TV Azteca, en un lugar en la doctores, entonces ellos tratan de buscar lugares diferentes. Y respondiendo a tu pregunta, yo creo que sigue habiendo lugares no como tal vez nos gustaría, pero sí hay lugares donde tocar para artistas o Dj’s más grandes”.

¿Cómo consideras la evolución de Sussie 4?

"He venido produciendo música un poco diferente de lo que veníamos haciendo antes y he coqueteado mucho con el pop, con el tech house, ahora lanzo un remix que le hice a una artistas que se llama Valentina Moretti, luego el 9 de febrero sale el siguiente sencillo de Sussie 4 que se llama ‘Fuego’, que es un latin house muy sabroso. Y en marzo sacó un track que hice con Alfonso Pichardo, cantante de Moenia; una semana después vamos a tocar en el Vive Latino. Sussie 4 está avanzando, mutándose, volviendo otra vez al sonido antiguo en algunos track que pienso sacar este año, pero por lo pronto después en marzo sacó otro track que se llama ‘Brujería’, que sigue en la misma onda latin house. Es volver un poco a lo de antes y captar público nuevo, y el que ya tenemos siga vibrando y disfrutando lo que hacemos por acá”.

¿Viene disco nuevo de Sussie 4?

"Después de este último sencillo que saldrá en marzo, que es parte de un EP que empezó en noviembre con un track que saqué, esto lo estoy haciendo con un productor mexicano que se llama Ghost L4t1no, que en noviembre sacamos ‘Move my Body’; ahora en febrero sacamos ‘Brujería’ y en marzo ‘Fuego’, que es parte de un EP que estamos haciendo, para luego en abril sacar un cuarto y un quinto track. Y empiezo a trabajar en un LP que iré sacando mes con mes al menos unos 8 track que sean como el sonido nostálgico y característico de Sussie 4, house latino, para escucharlo en la playa, no necesariamente tan hard para el dancefloor, como las canciones que te mencioné”.

¿’Música Moderna’ estará o no en Spotify? Dinos la verdad…

“Es un problema muy delicado, es un tema muy delicado y a mí no me gustaría más que estuviera y pues estamos trabajando para que eso suceda. Realmente me gustaría que estuviera ahí y no fuera tanto la mística de este disco, que sobreviva tanto esta mística que hay alrededor del disco que no está en ningún lugar y esperamos que pronto lo podamos lograr”.

¿Pero qué impide que ‘Música Moderna’ esté en Spotify?

“Lo que pasa es que somos dos los que tenemos… Hay una onda con la disquera que hicimos este disco entonces aún no podemos liberar esos derechos, en fin. Es un rollo por ahí de desatorar con abogados y abrir viejas heridas, pero pronto espero tenerles buenas noticias”.

¿Qué esperas de este Vive Latino?

"Espero que sea una fiesta como siempre es, para celebrar con todos la música, sobretodo la música iberoamericana y de parte de Sussie 4 mostrar un show a la altura de cualquier otro artista internacional y dar un buen show donde la gente recuerde canciones, baile, cante y la pasemos muy bien, entonces yo espero que sea mi mejor Vive Latino, he estado en 4 o 5”.

¿Qué piensas del regreso de Belanova?

"Yo estoy muy contento porque salimos juntos, somos de la misma generación, la misma época y son muy buenos amigos, la verdad me da gusto. Hubo un tiempo que se decía que vuelva Belanova y la mera hora, no. Y yo preguntaba: ‘por qué no si vienen ofertas’, pero en fin, ahora es el momento y que mejor el mismo día que nosotros en el Vive Latino para poder verlos, echarles un saludo porque el público los pide demasiado y ahora tampoco hay que ser tan egoístas como Sussie 4 con su ‘Musica Moderna’”.

Futuros planes…

“Sólo estos lanzamientos que te cuento, este show nuevo para el Vive Latino con invitados y todo, la fiesta hora con Vivo Session para encaminarnos para allá y concentrarnos en un buen show para el Vive".

