Sheinbaum: 'Caída de Morena en CDMX fue por una campaña de desprestigio'

Morena tuvo un bajón considerable tras las elecciones de este seis de junio en la Ciudad de México, por lo que Claudia Sheinbaum consideró que hay una campaña para desprestigiar Movimiento de Regeneración Nacional.

“Coincido con el presidente de la República, (Andrés Manuel López Obrador), en los últimos meses, desde hace rato, una campaña de desprestigio del Movimiento, muy fuerte, que tuvo impacto en algunos sectores de la población y lo que nos corresponde es seguir insistiendo que este movimiento de transformación es fundamental para el país", mencionó Sheinbaum tras un recorrido en el Cetram de Pantitlán por la ampliación de la Línea 4 del Metrobús.

De igual forma, la Jefa de Gobierno aseguró que sigue habiendo una gran aceptación por lo que han realizado en la capital. Además, reiteró que la corrupción no regresará.

"Hay una gran aceptación por las acciones que hemos hecho en la Ciudad de México y quiero decir que no va a regresar la corrupción a la Ciudad, eso no lo vamos a permitir, no puede regresar la corrupción a la Ciudad y que vamos a seguir trabajando con la ciudadanía, vamos a trabajar con todos y todas cuidando que haya honestidad en el ejercicio de los encargados públicos", añadió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ELECCIONES MÉXICO: ALFREDO ADAME, ÚLTIMO LUGAR EN COMICIOS POR EL DISTRITO 14 DE TLALPAN