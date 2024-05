Se hace viral joven que recoge basura electoral y la convierte en camas para perros

Como cada época electoral, todo el país está lleno de propaganda que posteriormente se vuelve en basura electoral, la cual no sólo hacer ver feas las avenidas y calles de México, también contamina el medio ambiente porque en su mayoría son plásticos que tardarán muchos años en degradarse, sin embargo, ahora surgió un joven quien aprovecha esas lonas para fabricar camas para perros.

A través de la red social TikTok se ha hecho viral el video de un joven identificado con la cuenta @Che_p38, quien señala que después de que le fuera negada la solicitud de recursos gubernamentales para emprender un proyecto de cuidado animal, encontró en todas esas lonas y carteles de candidatos a un puesto público, el material para fabricar cómodas camas que pueden disfrutar sus mascotas.

En el video, que está cerca de llegar a las 10 millones de reproducciones, se puede ver al joven recoger varia de esa basura electoral para llevarla a su casa y con la ayuda de su máquina de cocer y una tela de felpa, convertir esos plásticos en la alegría de sus perritos.

“Solicité un apoyo del gobierno para mi emprendimiento, pero no a todos se nos puede apoyar. Así que recogí el apoyo que tiran los candidatos que contaminan las calles, la pregunta no es quién me lo permitió, sino ¿quién va a detenerme?

“Llevo un año intentado construir mi propia empresa desde cero, sin herencias, sin conocimientos, solo trabajo duro y lágrimas, no estoy empezando mi negocio para hacer dinero, lo estoy empezando para hacer una diferencia”, señala el joven en su video.

Usuarios en redes sociales apoyan emprendimiento en favor de los animales

Las reacciones en redes sociales a este video no se han hecho esperar, destacando la gran mayoría la labor que hace este joven en favor de los animales e incluso muchos están dispuestos a apoyarlo para que su proyecto se extienda a perros de la calle.

“¿Cómo podemos apoyarte en tu negocio?”; “Hermano, ¿en dónde te ubicas? Te quiero apoyar con material”; “Es lo más hermoso que he visto”; “Gracias por hacer la diferencia”; “‘Recogí el apoyo que tiran los candidatos’... bro, eso sonó refuerte, ojalá esa frase haga eco en sus oídos”, son algunos comentarios que se leen en rede sociales.

