¡Se busca tóxico! En Japón no encuentran a un gato que cayó en un líquido cancerígeno

Autoridades en Japón piden a la población estar alerta por un gato tóxico que podría afectar a las personas. Y es que en la localidad de Fukuyama, los habitantes están advertidos de no acercarse al animal.

Y es que en Fukuyama se puso especial atención en la búsqueda del gato al que se le vio salir de una fábrica de chapado el domingo pasado.

Todo surgió luego de que un trabajador de la fábrica encontrara huellas de gato que terminaban en una tina de cromo hexavalente, que es una sustancia química altamente cancerígena (que daña los ojos, la piel, el sistema respiratorio y puede causar la muerte). Por esta situación se tiene la teoría de que el gato se cayó en una tina de tres metros que contenía la sustancia y que estaba rota; hecho que descubrieron el lunes cuando volvieron a trabajar.

De acuerdo al el gerente de la fábrica Nomura Mekki Fukuyama, la tela que cubría la tina estaba rota, por lo que sospechan que el felino cayó ahí; sin embargo, no se sabe si el animal sigue o no con vida, pero por el momento se ha pedido a los habitantes que no se acerque a ningún gato.

