Salma Hayek se despide de Matthew Perry: “Nunca te olvidaremos”

El repentino fallecimiento de Matthew Perry el pasado sábado sigue afectando a propios y extraños. Y entre las personalidades que reaccionaron está Salma Hayek.

Por medio de sus redes, la actriz mexicana se dijo estar muy dolida por la noticia, pues hasta la fecha no lo puede creer.

“Hace dos días me desperté con la impactante noticia de que Matthew Perry ya no está con nosotros. Me llevó un par de días procesar esta profunda tristeza”

Lo extrañará

La también productora contó que entre los dos existía un vínculo muy especial, ya que ambos compartieron un sueño y lucharon para conseguirlo.

“Me emocioné mucho el año pasado cuando Matthew compartió en sus historias de Instagram lo mucho que le encantaba 'Fools Rush In' (película que protagonizaron) y cómo pensó que esa película que hicimos juntos era probablemente su mejor película. A lo largo de los años, él y yo nos encontramos recordando ese momento significativo en nuestras vidas con un profundo sentido de nostalgia y gratitud”, recordó.

Al final, Salma expuso que extrañará a su compañero por su calidad como personas y como actor: “Amigo mío, te has ido demasiado pronto, pero seguiré apreciando tu tontería, tu perseverancia y tu encantador corazón. Adiós, dulce Matthew, nunca te olvidaremos”.

