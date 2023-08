Romina Marcos: ¿qué es el herpes zóster que padece la hija de Niurka?

Romina Marcos se convirtió en la tercera semifinalista de MasterChef Celebrity México este domingo, gracias a su entrega en la cocina. Sin embargo, no todo es felicidad en la vida de la actriz y también cantante, ya que desafortunadamente, hace un par de días decidió revelar por medio de un video en Instagram que recientemente fue diagnosticada con herpes zóster.

La hija de Niurka decidió abrirse con el público y hacer catarsis al hablar de esta enfermedad que le ha causado graves erupciones en su rostro. Así, a través de un video en el que apareció con lentes oscuros y una sudadera negra que le cubría la cabeza por completo, relató:

“Días atrás me empezó un dolor de cabeza en el lado derecho de mi cara. Al principio no me preocupé porque pensé que sería un dolor de cabeza normal, pero no fue así. Entonces, decidí ir con mi doctor y me comentó que probablemente se debía al estrés y la ansiedad que había estado viviendo en los últimos días”.

Romina continuó con el mensaje: “Al día siguiente empecé a sentir un ardor en la misma zona de la cara, como agujas en la frente, y también vi que me salían manchas y ronchas rojas en el párpado derecho. Fue ahí donde me empecé a preocupar, así que decidí ir con el doctor y vaya sorpresa, lo que tengo es herpes zóster. La razón es que somaticé mis emociones”.

Y valientemente compartió imágenes y explicó: “A partir de este diagnóstico, mi cara empezó a empeorar mucho. Al día siguiente amanecí con el ojo inflamado y cada vez más y más”.

Así, Romina contó cómo las erupciones en su piel se fueron agravando y le impidieron abrir el ojo completamente. Sin embargo, el tratamiento que ha llevado durante varios días ha sido efectivo y ya se siente mejor.

Romina cuenta con el amor de su novio

Afortunadamente, la participante de MasterChef Celebrity cuenta con el apoyo de su familia y el amor de su novio, un joven llamado Alejandro Amaro, a quien al parecer conoció en el reality, pues él es asistente de cámara. Y aunque no han podido verse y la pareja ya se extraña, prefieren esperar a que Romina esté completamente sana para reunirse.

¿Qué es y por qué es tan peligroso el herpes zóster?

-También es conocido como culebrilla y es una enfermedad producida por la reactivación del Virus de la Varicela Zóster.

-Una vez que la persona padece varicela, el virus permanece inactivo en el tejido nervioso, pudiendo permanecer de esta manera durante años o incluso durante toda la vida.

-Consiste en la presencia de un salpullido o ampollas dolorosas en la piel que generalmente se presentan en un lado del cuerpo o cara.

-El herpes zóster no se contagia de persona a persona, ya que es necesario haber tenido varicela para padecerlo.

-Otras complicaciones incluyen afecciones en los ojos que podrían producir ceguera, problemas de audición, inflamación del cerebro e incluso la muerte.

