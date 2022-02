Roberto Palazuelos: Se retiró del proceso para candidato de gubernatura de Quintana Roo

El actor mexicano, Roberto Palazuelos se retiró de su proceso para ser candidato de Movimiento Ciudadano por la gubernatura de Quintana Roo tras escuchar al dirigente nacional, Dante Delgado, que la militancia está renuente a su postulación por temor a la probable afectación a la marca política después de los escándalos en los que se vio vuelto Palazuelos.

El también empresario habló sobre las platicas que tuvo con Dante donde el político le mencionó que había muchas presiones al interior del MC.

“Lo vi muy presionado, muy preocupado por su marca y pues, le dije que mejor me hago a un lado y me respondió que sí, que era mejor que me hiciera a un lado”, declaró Roberto para El Universal.

Además, Palazuelos destacó que la decisión no tiene que ver con acuerdos políticos para dejarle el camino claro a su contrincante más fuerte, Mara Lezama, quien es candidata de la coalición ‘Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo’, conformada por Morena, Partido Verde, PT y Fuerza por México.

“El único que podría hacer ese tipo de acuerdos por el MC es una persona: Dante Delgado. Y el señor es incapaz de acuerdo ‘en lo oscurito’. El señor es un caballero y en realidad solo está preocupado por mantener la unidad de su partido”, añadió.

“Me bajo antes de que me bajen, porque hay un grupo dentro de Movimiento Ciudadano que se siente ofendido y preocupado por mis declaraciones y cómo pueden manchar la imagen de la marca”, mencionó.

Por último, el Diamante Negro señaló que se retira de su postura preocupado por lo que puede llegar a pasar en su estado y, dejó en claro que regresará a sus negocios habítales.

“Sino me quieres, ¿a qué me quedo? Me voy enorme en las encuentas, sabiendo que yo representaba a la única oposición real y el único que podía ganar era yo. Regresaré a mis negocios y también aclararé en juzgados las calumnias de las que fui objeto.

“También me voy preocupado por la situación del estado, porque le quitaron la esperanza a Quintana Roo. Yo perdí la candidatura, pero gané una amistad en Dante Delgado, que es uno de los políticos que no ya no hay. Se lo perdieron ellos (MC), Quintana Roo y México, porque si Quintana Roo pierde calidad de vida, pierde la nación”.

