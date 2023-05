Ricardo O'Farrill reapareció tras polémica pelea con otros comediantes: "Me encuentro bien"

Después de semanas desaparecido de las redes sociales, el reconocido comediante mexicano Ricardo O'Farrill reapareció y compartió con sus seguidores el proceso de "desintoxicación" que ha experimentado.

La decisión de apartarse de los medios sociales se produjo tras la polémicas declaraciones que hizo involucrando a Mau Nieto, Daniel Sosa y Sofia Niño de Rivera. En ese momento, el comediante decidió alejarse de las plataformas virtuales y recibir atención de un equipo médico profesional, según dijo su familia.

Es importante recordar que O'Farrill protagonizó un enfrentamiento con varios comediantes a raíz de acusaciones de malos tratos, y de que Mau Nieto y Daniel Sosa drogaron a una mujer.

Sus declaraciones y el mal estado en el que las hizo generaron preocupación entre sus amigos cercanos y seguidores, quienes manifestaron su inquietud por su salud mental.

A través de una publicación de instagram, Ricardo aseguró que se encuentra en buen estado. Además, reveló que ha estado rodeado de su novia Cristy Alfaro, su familia y su mascota durante este periodo de recuperación.

"Agradezco de manera infinita todos los mensajes de apoyo, los comments y todas las llamadas telefónicas que he recibido de cada unx de ustedes.

"Ya sean Familiares, seguidores, amigos y/o conocidos se me llenan de awita los ojos cuando medio me asomo a leerlos porque prefiero seguirme desintoxicando de las malditas redes sociales etc.", escribió el standupero.

En 2020 O'Farrill reveló públicamente que le habían diagnosticado neurosis, un trastorno que afecta su salud mental. Desde entonces, ha estado luchando por sobrellevar esta condición y ha buscado diferentes formas de cuidar su bienestar.

