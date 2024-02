Residente y Christian Nodal estrenan canción 'Pólvora de Ayer'

Christian Nodal anunció el lanzamiento de su próximo disco "Pal Cora" y sorprendió a sus fans al revelar una colaboración con Residente en el tema "Pólvora de ayer", que formará parte del disco "Las letras ya no importan".

La canción "Pólvora de Ayer" ocupa el puesto número 11 en el último álbum del rapero. En este tema, Christian Nodal deja atrás su estilo tradicional de mariachi y norteño para explorar el ritmo de Residente, lo que le otorga un comienzo poderoso.

Colaboración Nodal y Residente

La canción "Pólvora de Ayer" de Nodal, con un estilo country, ha conmovido a los seguidores de ambos artistas. Residente, también conocido como René Pérez Joglar, es una figura destacada en la música latina por su influencia y valentía en el rap en español. Es importante mencionar que el cantante de "Adiós amor" ha demostrado su afinidad por el género del rap, incluyéndolo en sus canciones como "Botella tras Botella" y "Girasol", la cual fue una respuesta directa a J Balvin.

¿Qué otras colaboración habrá en el disco?

Residente anunció en redes sociales que su próximo álbum contará con colaboraciones de artistas como Vico C, Arcangel, Rauw Alejandro, generando expectativa entre sus seguidores. El álbum incluirá 23 temas, entre ellos "313" con Silvia Pérez Cruz y Penélope Cruz, "Quiero Ser Baladista" con Ricky Martin, "Problema Cabrón" con WOS, "This is Not America" con Ibeyi, "Ron en el Piso" y "Rene".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FMS INTERNACIONAL: SIGUE EN VIVO LA GRAN FINAL DE FREESTYLE DESDE LA CDMX