Reportero de Venga La Alegría incomoda a actriz Zendaya por su pésima pronunciación en inglés

Las redes sociales no perdonan y ahora es un reportero del programa Venga La Alegría, de TV Azteca, quien se ha llevado todo tipo de burlas y críticas, luego de que durante la premier de la película 'Dune 2' que se realizó en México, le intentara preguntar a la actriz Zendaya por su novio y actor que interpretara a 'Spider-Man' Tom Holland, sin embargo, su pésima pronunciación en inglés no fue entendida por la artista.

Una auténtica cara de 'What?' fue la que puso la actriz luego de que el reportero le cuestionó “Where do you live Spider-Man?”, pues no entendía del todo qué quería decirle y fue hasta que otra reportera que estaba ahí intervino para preguntarle “Where is Spider-Man?”, a lo que Zendaya, una vez que ya comprendió la pregunta, se limitó a responder en un tono apenado “Está en su casa, probablemente en cama”.

Las críticas hacia el reportero e incluso hacia el mismo programa Venga La Alegría no se hicieron esperar, pues además de la mala pronunciación en inglés, los internautas tampoco daban crédito a que le hayan preguntado eso a la actriz cuando había otros temas más interesantes relacionados a la película 'Dune 2', la cual es una de las más esperadas del año.

Al actor Timothée Chalamet también lo incomodaron con sus preguntas

En la premier de la película 'Dune 2', los reporteros de Venga La Alegría también pudieron entrevistar al actor Timothée Chalamet, sin embargo, nuevamente hicieron una pregunta incómoda al cuestionarle si todavía tenía una entrevista con Eiza González, a lo que se limitó a decir que “sí”, para luego huir, pues cabe recordar que en el pasado surgieron rumores de que tuvo una relación amorosa con la actriz mexicana.

