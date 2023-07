¿Rauw Alejandro infiel? Rosalía y Valeria Duque reaccionan a rumores

La novela de Rosalía Rauw Alejandro está lejos de terminar, pese a que ambos cantantes han lanzado comunicados por separado en un intento desesperado por frenar las acusaciones de infidelidad que han surgido en redes sociales.

Luego de que People ventiló la separación de la española y el puertorriqueño, fans de la ‘Motomami’ se lanzaron contra Rauw y ‘destaparon’ una serie de supuestas infidelidades que habría cometido.

La teoría más viral fue de la internauta Juliana García, quien escribió un hilo en X (antes Twitter) en el que aseguraba que Rauw Alejandro engañó a Rosalía con la modelo colombiana Valeria Duque, durante una reciente visita a México.

La teoría cobró tanta fuerza en redes que el mismo reguetonero tuvo que emitir un comunicado a regañadientes:

“Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”.

En una segunda parte de su mensaje, Rauw asegura que no permitirá que rumores en torno a su separación destruyan la historia de amor que tuvo con Rosalía:

“Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”.

¿Qué dijeron Rosalía y Valeria Duque?

Horas después del comunicado de Rauw Alejandro, la ‘Motomami’ reaccionó a las acusaciones con un breve mensaje que compartió en sus historias de Instagram:

“Ni al caso las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido”.

Por su parte, Valeria Duque lanzó un extenso comunicado en el que niega haberse involucrado en la relación y se define como víctima de acusaciones falsas:

“Les cuento que gran cantidad de lo que ven en las redes sociales es MENTIRA. Les aconsejo sean más conscientes en el momento de publicar información que pueda afectar la vida de personas de manera injusta”, escribió la modelo.