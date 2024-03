¿Quién es la nueva novia de Werevertumorro? Captan por primera vez al youtuber con su actual pareja

Sus videos en YouTube y demás contenidos para diferentes redes sociales no es lo único por lo que da noticia Werevertumorro, ahora también su vida privada es motivo de interés entre los usuarios, pues luego de terminar su relación con Fernanda Blaz hace unos meses, ahora fue captado con su nueva novia.

Gabriel Montiel, quien actualmente figura en Kings League con su equipo Peluche Caligari, se había mantenido reservado en ese tema, sin embargo, recientemente un video publicado en TikTok confirmó los rumores de que había iniciado un noviazgo con la también influencer Sofía Zavala.

De hecho, ha sido ella quien ha compartido la primera publicación juntos, que consiste en un video con un emoji de corazones que subió a TikTok en donde la pareja está como aficionada de un partido del Liverpool en Premier League, desde el Estadio de Anfield, en Inglaterra.

¿Quién es Sofía Zavala?

Si bien no se saben muchos detalles de Sofía Zavala, sí ha trascendido que conoció a Werevertumorro en un viaje que hizo él a Monterrey.

En redes sociales, Sofía o Tita, como es el nombre que usa para sus cuentas, se describe con la frase “Un poco de caos para poder volver”. En Instagram ha hecho apenas 9 publicaciones y tiene arriba de mil 200 seguidores, mientras que en TikTok, en donde es un poco más activa, tiene arriba de 15 mil seguidores a los que entretiene con videos de trends o experiencias de sus viajes.

Fernanda Blaz, exnovia de Werevertumorro acusa al youtuber de robarle dinero

Mientras Werevertumorro está estrenando relación amorosa, su exnovia Fernanda Blaza volvió a arremeter contra él, acusándolo de robarle dinero.

Mediante una serie de mensajes en X, antes Twitter, la también influecer aparentemente señaló a Gabriel Montiel, sin mencionarlo, de ser el culpable de que ahora ella tenga mal historial en el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

“¿No te da pena? ¿Qué tipo de empresa y empleados manejas que me dejó mal con el SAT desde el 2022? Pero eso sí, el 30% que se me quitaba no se olvidaba… o más.

“Tu empresa ni tú me dan la cara para darme una solución sobre dejarme al corriente cuando yo trabajé siempre bien”, se lee en los mensajes de Fernanda Blaz, a los que Werevertumorro no ha contestado.

