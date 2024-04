¡Qué pena! A Natanael Cano 'le cortan' el teléfono durante transmisión en vivo con sus fans

El cantante de corridos tumbados Natanael Cano se ha vuelto viral en redes sociales, pero no por un nuevo éxito musical, sino por un bochornoso momento que pasó cuando, mientras hacía una transmisión en vivo, le notificaron que su línea de celular estaba suspendida por falta de pago.

El interprete de canciones como 'O me voy o te vas' o 'Mi bello ángel' hace unos días realizó una transmisión en vivo mediante la red social Instagram para convivir con sus fans, a quienes les platicaba sobre sus días, los nuevos proyectos que vienen y también respondía preguntas.

Hasta ahí todo era normal, sin embargo, el penoso momento llegó cuando sonó su celular por una llamada que le entró y dudoso entre contestar o no, preguntó a sus seguidores en el live si respondía, decidiendo apretar el botón verde para aceptar la comunicación.

Lo que a continuación se escuchó fue la grabación de una operadora que decía: “Estimado cliente, Telcel le informa que esta línea presenta un saldo vencido”.

Aunque al principio Natanael Cano no supo qué hacer ni decir, posteriormente decidió tomarlo con humor y tras una risa un tanto fingida dijo: “Inga tu roña, chinga tu… A mí también me cortan el teléfono plebes, no nomás a ustedes, ánimo”.

Los comentarios en el mismo live no se hicieron esperar, habiendo desde usuarios que se identifican con el cantante porque les 'cortaron' el teléfono, como otros que le hicieron burla.

“Su momento más humilde”, “En la vida soy Nata”, “Soy ese justificando mi pobreza”, “A todos nos pasa, pero si quieres te abono para el saldo”, “Con iPhone, pero sin saldo”, “Era Elsa, el saldo vencido”, fueron algunos de los comentarios.

