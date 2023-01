Putin amenazó a Boris Johnson, exprimer ministro británico, con lanzarle un misil

Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, aseguró que Vladimir Putin lo amenazó con atacarlo con un misil, en una llamda que tuvieron antes de la invasión de Rusia a Ucrania.

Boris argumentó que Putin le dijo que el misil "solo tomaría un minuto" en llegar a Londres, también le advirtió que sería una "catástrofe total".

"En un momento me amenazó y me dijo: 'Sabes, Boris, no quiero hacerte daño, pero con un misil solo tardaría un minuto. O algo así. Ya sabes... ", platicó el exprimer ministro.

"Creo que por el tono tan relajado que estaba adoptando, la especie de aire de distanciamiento que parecía tener, simplemente estaba siguiendo el juego a mis intentos de que negociara", dijo Boris, en una conferencia de prensa.

