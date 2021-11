Prometida de Octavio Ocaña da último adiós: 'Me dejas muerta en vida'

La muerte de Octavio Ocaña, mejor conocido por su papel de 'Benito Rivers' en 'Vecinos', dejó en conmosión a muchos pero en especial a su prometida Nerea Godínez, quien aprovechó sus redes para desahogarse y dar sus últimos mensajes a quien fuera su pareja los últimos años.

"Mi papi hermoso me dejas muerto en vida", dice Nerea en una de sus historias de Instagram. "Que alguien me diga que todo fue un sueño. Un mal sueño.

"Lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser, es una mezcla que me agarra el alma y rompe en cada esquina de mi ser”, lamenta en otro de sus estados.

Además, Nerea utiizó este medio para informar que este sábado por la tarde se le dará el último adiós Ocaña en Gayosso Santa Mónica.

Octavio murió este viernes tras recibir un balazo mientras conducía en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

De acuerdo con información del reportero Carlos Jiménez, el actor circulaba con dos acompañantes por el municipio mexiquense cuando policías de la zona le pidieron detenerse, pero Ocaña no hizo caso y continuó acelerando, por lo que las autoridades comenzaron una persecución.

Al final, la camioneta en la que viajaba actor se estrelló contra un muro y 'Benito' terminó con un disparo en la cabeza que le quitó la vida.

