Premios Oscar 2024: Margot Robbie y otras sorpresas que dejaron las nominaciones

Las nominaciones de los Premios Oscar como siempre dejaron algunas sorpresas, siendo la más llamativa la no inclusión de Margot Robbie, la actriz protagonista de la película ‘Barbie’ y quien no fue considerada para pelear por una estatuilla.

Los integrantes de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood (AMPAS por sus siglas en inglés) no consideraron que el trabajo de Margot Robbie le valiera para ser nominada en la categoría de ‘Mejor Actriz’, por más que la cinta ‘Barbie’ fue una de las más reconocidas al recibir ocho nominaciones, incluida la de ‘Mejor Película’.

En su lugar, la Academia nominó a Annette Bening (‘Nyad’), Lily Gladstone (‘Killers of the Flower Moon’), Sandra Hüller (‘Anatomy of a Fall’), Carey Mulligan (‘Maestro’) y Emma Stone (‘Poor Things’) al premio a ‘Mejor Actriz’.

Por si eso no fuera poco, la directora Greta Gerwig tampoco fue nominada a ‘Mejor Director’, con todo y que, cuando ‘Barbie’ se estrenó, recaudó apenas en su primer fin de semana en cines 337 millones de dólares en todo el mundo.

Otras sorpresas de las nominaciones de los Premios Oscar 2024

En contraparte y siguiente con las sorpresas que dejaron las nominaciones de los Premios Oscar 2024, está la doble nominación de Ryan Gosling, quien por su trabajo en ‘Barbie’ fue considerado para las categorías ‘Mejor Actor de Reparto’ y ‘Mejor Canción Origianl’ con 'I'm Just Ken'.

Pese a su buen trabajo en ‘Killers of the Flower Moon’, Leonardo DiCaprio no fue considerado en la categoría de ‘Mejor Actor’.

Por su parte la película que se estrenó hace unas semanas en Netflix y que está inspirada en la tragedia del accidente aéreo en los Andés de 1972, ‘La Sociedad de la Nieve’, fue nominada en las categorías de ‘Mejor Maquillaje y Peluquería’ y ‘Mejor Película Extranjera’, en donde se perfila como la gran candidata a ganar.

