¿Por qué mataron a Chuy Montana? Fiscalía asegura que fue por sus canciones

La causa de la muerte del cantante Chuy Montana obedece a sus canciones, según informó la Fiscalía del estado de Baja California, ya que según su hipótesis a las personas que lo asesinaron el pasado 7 de febrero no les gustaban las letras de sus corridos y él siguió interpretándolos.

En comparecencia con los medios locales, la fiscal general del Estado de Baja California, María Elena Andrade, aseguró que a Jesús Nolberto Cárdenas (19 años), nombre real del cantante, lo asesinaron mientras estaba en una fiesta en un hotel de Rosarito, en Tijuana y luego de haberse peleando con otros de los asistentes.

“La riña fue el principal móvil. Todo fue por unas diferencias en cuanto a que la víctima estaba cantando unas canciones que no le parecían a uno de sus agresores y no obstante que le pidieron que no las llevara a cabo, él seguía entonándolas.

“Él seguía entonando las canciones, lo que molestó a los agresores, quienes primero le propiciaron una golpiza, lo esposaron y finalmente lo abordaron en el vehículo en donde luego le dispararon y lo arrojaron a la vía pública”, comentó la fiscal.

Autoridades niegan que el crimen organizado asesinó a Chuy Montana

El cuerpo, con signos de tortura, de Chuy Montana fue encontrado el pasado 7 de febrero a la orilla de la carretera Playas de Rosarito-Tijuana, mientras que un día después también fue encontrado el cadáver de Miguel Pavón, amigo y chófer del cantante y quien lo habría invitado a la fiesta, sin embargo, pese a que que el cuerpo de éste último fue encontrado con un narcomensaje, las autoridades niegan que la muerte de los dos esté relacionada con el crimen organizado.

“Los mensajes son tomados en cuenta, desde luego, no podemos descartar nada, pero tampoco son determinantes para la investigación de la Fiscalía porque muchas veces pueden ser distractores para desviar las investigaciones, hasta ahora no tenemos establecido una pugna de cárteles.

“Al parecer fue por cuestiones sentimentales que influían en uno de los agresores. Canciones que no le agradaron a uno de ellos. Igual a lo mejor, esa situación se exacerbó por el estado de embriaguez y de drogas en el que estaban”, agregó la fiscal María Elena Andrade.

