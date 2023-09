Por Gloria Trevi, Scarlet Gruber ¡Tomó terapia con un psicólogo!

Una de las series más vistas en VIX y que ha atrapado la atención del público es sin duda Ellas soy yo, que cuenta la versión de lo que vivió Gloria Trevi en una versión avalada por la propia artista. Y en medio de una gran producción a cargo de Carla Estrada, destaca la magnífica interpretación de Carlet Gruber como Gloria, pues no sólo tiene un gran parecido con la intérprete de El recuento de los daños, sino que hizo un extraordinario trabajo para adentrarse al interior de su personaje, según sus propias palabras la “transformó como persona y actriz”. Sobre esto platicamos con ella y además nos contó que está feliz de que a partir del 4 de septiembre la serie podrá ser vista en TV abierta por El Canal de las Estrellas, a las 9 y media de la noche.

“ESTE PERSONAJE ME LLEVÓ A LÍMITES EXTREMOS”

“Ay, me siento muy feliz, muy afortunada. Hace poco me dieron la noticia que estamos en el número uno como serie en VIX. Entonces eso me llenó de emoción. Creo que es un regalito que te manda

Dios de que todo lo hicimos muy bien. Y ahora, pues feliz con este gran estreno. Vamos a poder llegar a todos los rinconcitos de México y bueno, ¿qué actor no quiere eso? Y en especial con un personaje que me llevó a unos límites extremos y que me transformó como persona y como actriz”.

“HOY SOY MÁS CONSCIENTE DEL NIVEL DE ABUSO QUE UNA PERSONA PUEDE EXPERIMENTAR”

Acerca de lo que pasó por su mente cuando le ofrecieron interpretar el personaje de Gloria Trevi y comenzaron con la caracterización, Scarlet comentó: “Me llené de muchísima emoción. Tuve poco

tiempo para preparar el personaje. Llegué a este proyecto en noviembre del año pasado. Empecé a grabar en diciembre. Entonces, apenas supe que iba a ser Gloria, me dediqué a estudiarla al 100 por ciento, a entregarme a este proyecto y a buscar todas esas particularidades que las personas iban a buscar en mí, siendo Gloria un personaje tan característico, tan preciso, que obviamente las personas van a comparar. Cuando me vi al personaje, cuando me vi al espejo, pues me llené de emoción y de orgullo, porque definitivamente es el personaje que más me ha retado como actriz y el personaje que más me ha transformado también como persona. Me he vuelto una persona mucho más libre, mucho más consciente del nivel de abuso que una persona puede llegar a experimentar. Yo no tenía esa conciencia y entonces creo que eso llevará a todo el público, que si cualquier persona se ve identificado con este tipo de violencia que vamos a exponer en la serie qué puede buscar ayuda. Y para ello tenemos un micrositio que está al final de cada capítulo. No sé si has tenido la oportunidad de verlo en VIX y las personas van a poder acudir para buscar recursos para poder seguir adelante. Entonces, no solo es una gran historia, también está acompañada de un gran mensaje y eso me emociona muchísimo”.

“ES UNA INTERPRETACIÓN, NO UNA IMITACIÓN”

Aceptó que uno de los mayores retos que este personaje le representó como actriz fue que no se viera como una imitación: “Digamos que lo que más me costó interpretar, porque no es una imitación,

es una interpretación, es la parte musical. Tenían que ser totalmente exactos todos los movimientos. Yo, gracias a Dios, tengo un entrenamiento como bailarina. Fui bailarina muchos años. Entonces, tuve un poco de facilidad en aprenderme la coreografía pero la coreografía también estaba acompañada de una interpretación de sus caras, de sus gestos, de sus intenciones cuando estaba en el escenario. Entonces, yo creo que para mí fue la parte más difícil, pero también la parte más enriquecedora como actriz, porque siempre había querido interpretar un personaje que pudiera bailar, que pudiera tener esa explosión escénica en el escenario. Entonces, para mí esto fue un regalo”.

“LLEGABA A CASA MUY CARGADA Y DESGASTADA DE TODAS LAS ESCENAS”

Scarlet además nos platicó que el desgaste no sólo fue físico sino también emocional, por el sufrimiento tremendo del personaje: “Cualquier actor te diría: ‘no, pues yo me sacudo y ya el

personaje no está conmigo’. Eso pudo haber sido mi verdad en otros personajes, pero con este lamentablemente no. Este sí me cargó bastante. Yo llegaba a la casa muy, muy, muy cargada, muy

emocionada, desgastada de todas las escenas que tenía que hacer a diario. Porque casi todos los días experimentaba un tipo de abuso diferente: psicológico, físico, sexual. Realmente no soy yo

interpretando al 100. Yo tengo que vivirlo como actriz para darle verdad a mi personaje. Entonces sí eran emociones que no me pertenecían y para ello acudí a terapia los jueves a las 11 de la noche,

porque mis horarios eran casi siempre de 9 de la mañana. Yo llegaba a mi casa como a las 11, 11 y media. Encontré un terapeuta que me pudiera ver a esas horas y para mí fue bastante importante.

Fue una herramienta muy bonita porque podía separarme de todas esas emociones que no me pertenecían”.

“MI MARIDO ME DECÍA QUE ERAN COSAS MUY FUERTES LAS QUE VIVÍA”

Su pareja el fotógrafo Christopher Esqueda, fue de gran ayuda para asimilar la carga emocional que le dejó el personaje, pues él fue quien le buscó la terapia: “Fíjate que yo llegaba a la casa y le

contaba a mi marido todo lo que había experimentado durante el día y me decía ‘oye, es que son cosas muy fuertes. Deberías poder hablarlo con alguien que tenga conocimiento de todas estas

emociones y estas cargas que estás viviendo a diario’. Y él fue el que me consiguió un terapeuta que me pudiera ayudar a esas horas de la noche. Para mí fue muy bonito. Yo creo que antes teníamos un tabú alrededor de la terapia como sociedad, como que ‘yo no voy a hacer eso’. Pero es una herramienta tan maravillosa. Yo estudié psicología dos años en la Universidad Internacional de la

Florida y siempre he buscado cursos de crecimiento personal, siempre he buscado terapia. Me encanta poder llenarme de herramientas para ser mejor persona y también mejor profesional”.

“EN ESPAÑA GRABÁBAMOS BAJO LA LLUVIA Y UN FRÍO HORRIBLE”

Sobre los tiempos de caracterización, así como alguna anécdota en particular que recordara, la actriz venezolana nos contó: “esta producción fue muy rápida, todo iba a un ritmo muy, muy rápido.

Entonces, en una hora pudimos perfeccionar la caracterización y a veces los shows los podíamos hacer en 20 minutos, media hora, dependía. Pero sí, lograban hacerlo bastante rápido y a veces muy

impresionante ver cómo me podían cambiar de un show para otro en cuestión de minutos. En cuanto a anécdotas, al principio de mis grabaciones en enero hicimos un viaje a Chile, Argentina y

Brasil. España, Brasil, Chile y Argentina en 15 días. Entonces, grabábamos de lunes a domingo. Ahí sí que realmente sentir que eres actor por pasión y por entrega. Ahí todos dimos nuestro cien por

ciento, porque estábamos viajando de España, que hacía un frío horrible con lluvia. Grabábamos bajo la lluvia con un frío horrible y luego de ahí viajamos a Brasil, que era un calor. Pues los pies se me

hincharon. Yo sentía que tenía agujas en los pies, de ir del frío al calor y viajar tantas horas. Entonces sí fue un viaje muy difícil, además que muy cargado de emociones, porque justo en Brasil es donde Gloria vive y experimenta muchísimo abuso y muchísimas circunstancias muy difíciles. Creo que el viaje fue sumamente pesado, pero también muy enriquecedor. Siempre había querido ir a Brasil, Argentina, aunque fuimos muy, muy, muy rápido”.

“AL FINAL, GLORIA ME ESCRIBIÓ DÁNDOME LAS GRACIAS”

Contrario a lo que se pudiera pensar, Scarlet reveló que casi no tuvo contacto con Gloria, pues sólo ha hablado con ella en dos ocasiones: “La verdad he tenido poco contacto con Gloria y solo he tenido dos llamadas con ella. En una ocasión me dijo que yo tenía que ser muy fuerte. En su momento no lo entendí, pero después de las grabaciones lo entendí totalmente. Tuvimos una taquiza que ella organizó en el mismo hotel en el que íbamos a grabar. Nos sentamos a platicar y en ningún momento me preguntó sobre su personaje. Creo que Gloria nos dio una gran libertad para poder interpretarla, tanto a Carla como a mí. Le tiene una gran confianza a Carla Estrada, que es la que me guio a mí para poder abordar el personaje. Al final de la serie me escribió dándome las gracias, porque ella sabía que iba a hacer un personaje muy retador y le agradezco que me haya dado la oportunidad y también a Carla por haberme dado este personaje”.

“SÉ QUE ME LLEGARÁN CRÍTICAS BUENAS Y MALAS”

La guapa actriz está feliz con las reacciones del público: “Han sido muy positivas. Sé que no todo será muy positivo, más ahora que entramos a televisión abierta, pues habrá muchas opiniones. Sé

que me llegarán muchas críticas buenas o malas, pero yo me quedo con lo bonito y el regalo que fue interpretar a este personaje. Y las demás opiniones, pues serás de esas personas y no le afectan ni a mi trabajo ni a mi interpretación. Por ahora tengo mucha paz. Por ahora todo ha sido muy positivo, muchas personas me han escrito para agradecerme y felicitarme, y creo que eso es algo lindo para cualquier actriz”.

SE TOMARÁ UNAS LARGAS VACACIONES CON SU PAREJA EN JAPÓN E INDONESIA

Para finalizar, Scarlet nos habló sobre su relación con el fotógrafo Cristopher Esqueda con quién lleva dos años: “La vida me ha traído cosas bonitas. Cristopher ha sido un regalo. Tenemos una relación muy sana con mucho respeto y amor. Me emociona estar en esta relación que me ha enseñado y transformado. Las relaciones llegan como espejos que te hacen crecer y Cris es un gran maestro para mí y creo que esto es mutuo. Nos vamos a ir un mes a Japón y otro a Indonesia. A ir a compartir y sobre todo en estas grabaciones tan largas que son agobiantes, se aprecia a un hombre que tenga la seguridad de apoyarme todo este tiempo. Y ahora estos dos meses a compartir 24 horas, juntos, que ya nos hace falta”.

