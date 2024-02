¡Ponle el nombre de tu ex a una cucaracha! Te decimos cómo y dónde hacerlo

Si lo que quieres es enterrar tu pasado o simplemente reirte un rato, en el Zoológico de San Antonio te ofrecen una manera de hacerlo, y de paso puedes ayudar a alimentar a los animales que viven en el lugar. ¿Cómo? Poniéndole el nombre de tu expareja o alguien que te caiga mal, a una cucaracha, roedor o vegetal, pero para ello tienes que dar una donación.

Y es que con motivo del 14 de febrero y por lo tanto de San Valentín, el zoológico volvió a sacar la campaña que ya había hecho en otros años y que fue un éxito para recaudar fondos, por lo que en este 2024 de nueva cuenta puedes pagar para bautizar a tu insecto, roedor o vegetal de tu elección, esto por 5, 10 o 25 dólares, siempre y cuando seas mayor de edad.

“Sé parte de la sensación global y ex-terminar tu pasado y apoya una causa noble con la recaudación de fondos Cry Me a Cockroach. Simbólicamente, nombre una cucaracha, una rata o una vegetariana después de su ex o no tan especial y el zoológico de San Antonio ayudará a aplastar su pasado, un verdadero curador desgarrador, alimentando su selección a un residente animal.

“Esta recaudación de fondos recibió atención internacional el año pasado, este año, promete ser aún más sensacional”, se lee en la página del Zoológico de San Antonio.

Una vez que realizas tu donación, el zoológico te envía una tarjeta digital del día de San Valentín, la cual puedes personalizar y descargar; y todo lo puedes hacer en el sitio: https://sazoo.org/cry-me-a-cockroach/

