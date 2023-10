Policía de Nueva York rompe en llanto tras convencer a un hombre de no saltar de un puente

'La vida es hermosa, hermano, el son es hermoso, tú eres un buen hombre', con esas palabras un policía de Nueva York se convirtió en héroe al convencer a un hombre de no saltar de un puente.

En un video que se hizo viral y le dio la vuelta al mundo se puede observar a un oficial de la Gran Manzana haciendo todo lo posible para evitar una tragedia, pues un individuo amenazaba con arrojarse al vacío.

Sin embargo, el policía fue empático y distrajo al hombre mientras un equipo especial llegaba para asegurarlo y evitar que saltará.

"He estado en tu lugar, hombre. He pensado que no vale la pena seguir, pero hay soluciones, hay una manera de salir realmente de esta situación", dijo el oficial desesperado hombre.

"Y créeme, como policía de Nueva York tenemos los recursos para ayudarte, de verdad créeme. Eres un buen hombre y haremos todo lo posible para ayudarte", añadió.

Aunque el rostro del oficial nunca se ve debido a que toda la escena fue capturada con su cámara corporal, su actitud conciliadora calmó al hombre, quien fue rescatado antes de saltar.

Los hechos sucedieron el 5 de octubre y el video ya le dio la vuelta al mundo con más de un millón de reproducciones, además de despertar buenos comentarios por el desempeño del policía de la Gran Manzana.

"Me preocupo por ti, me preocupo por tu vida. Te amo, dame una oportunidad, te prometo que vamos a luchar juntos, tienes mi hombro, te amo, a hermano. Eres un hombre hermoso, la vida es maravillosa, el sol de hermoso, no te rindas hermano", expresó el oficial mientras un equipo aseguró al desesperado sujeto.

Luego de salvarle la vida al hombre, el policía rompió en llanto y las manos le temblaron, no sin antes reiterar que "la vida es hermosa".

